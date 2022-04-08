В Луганській ОВА заявили про закінчення підготовки ворога до битви за Донбас

Російські окупанти закінчують підготовку до масштабної битви за Донецьку та Луганську області. В регіоні вже активізуються бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая під час телемарафону.

"Ми відчуваємо закінчення підготовки для того масованого прориву, до тієї великої битви, яка буде тут у нас в Луганські та Донецькій областях", - заявив Гайдай.

Він додав, що окупанти постійно намагаються здійснити наступ. Наразі активні бойові дії йдуть в Рубіжному та Попасній.

За словами очільника ОВА, ворог планує вийти на географічні межі та зайняти обидві області. При цьому російські військові використовують важке озброєння, атакуючи житлові масиви.