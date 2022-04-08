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Окупанти обстріляли з "Градів" човен на Каховському водосховищі: є загиблі та поранені

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Херсонська область, П'ятниця 08 квітня 2022 16:17
Окупанти обстріляли з "Градів" човен на Каховському водосховищі: є загиблі та поранені Фото: на Каховському водосховище розстріляли човен (wikimedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти 7 квітня обстріляли з "Градів" евакуаційний човен на Каховському водосховищі. У ньому були 14 осіб, серед них 3 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмила Денісову.

"Вчора вранці на березі Каховського водосховища біля бази відпочинку Світанок у Мар’янському Криворізького району рашисти розстріляли човен, який плив з боку Первомаївки Херсонської області для того, щоб евакуювати людей із окупованої частини області", - йдеться у повідомленні.

Людей, які перебували за 70 метрів від берега, обстріляли реактивною системою залпового вогню "Град".

У човні перебуло 14 осіб, з них 3 дітей. Жінка і 2 чоловіків загинули відразу, дитина 13 років померла трохи пізніше. Ще 2 осіб зникли безвісти. Решта людей знаходиться у лікарні, серед них діти 4 і 16 років.

Нагадаємо, російські окупанти, що перебувать на Запорізькій АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища вздовж станції.

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