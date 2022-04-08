Росія обстріляла вокзал у Краматорську: що відомо на даний момент

Сьогодні вранці залізничний вокзал Краматорська зазнав ракетного обстрілу з боку російських військових. На момент ракетного удару на вокзалі перебувало близько 4 тисяч осіб.

Все що відомо на даний момент про трагедію-докладніше в матеріалі РБК-Україна.

Ракетний удар

На момент ракетного обстрілу на вокзалі перебували жінки, діти і люди похилого віку. Всі вони очікували поїзд для евакуації з міста.

За даними голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишина, на вокзал Краматорська прилетіли дві ворожі ракети. Спочатку повідомлялося, що окупанти завдали удару касетним "Іскандером", проте пізніше стало відомо, що удар був нанесений "Точкою-У".

Загиблі та постраждалі

В результаті ракетного удару загинули щонайменше 39 осіб, ще 87 отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості. Серед загиблих також є діти.

На місці трагедії зараз працюють правоохоронці, рятувальники, вибухотехніки та медики.

Кримінальна справа

За фактом обстрілу російськими окупантами залізничної станції відкрито кримінальне провадження за ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).

Реакція влади

Першим на трагедію в Краматорську відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Російські нелюди не залишають своїх методів. Не маючи сил і сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться", - написав Зеленський.

Також ракетний обстріл прокоментував глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донецької області в більш безпечні області України. Рашисти добре знали, куди ціляться і чого хочуть: вони хочуть взяти в заручники якомога більше мирних людей, хочуть знищити все українське", - заявив він.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що ракетний удар по Краматорську не випадковість.

"Росіяни 8 років стверджували, що захищають жителів Донбасу. Сьогодні вдарили ракетами по вокзалу Краматорська, з якого жителі Донбасу намагалися евакуюватися. А вчора пошкодили рейки по ходу евакуаційних поїздів. Так що трагедія в Краматорську - це не випадковість.",- написав він.

У свою чергу в Росії заявили, що ракетний удар був здійснений українськими військами, а на забезпеченні ЗС РФ немає "Точки-У".