Мер Бучі про жертви: загинули 320 осіб, більше половини ідентифікували
Мер міста Буча (Київська область) Анатолій Федорук розповів, що від дій російських окупантів загинули щонайменше 320 осіб. Більше половини тіл вдалося ідентифікувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Федорука виданню "Голос Америки".
За його словами, в Бучі все ще виявляють тіла жертв, оскільки в місті йдуть активні роботи з розмінування і зачистки. Загиблих знаходять також у найближчих селах.
"Виявили ще два тіла в селі Луб'янка, розстріляних. І шість тіл у селі Здвижівка, Бучанської громади. І кожен день ми знаходимо все нові і нові тіла загиблих, в різних куточках нашого міста - на городах, в паркових зонах, на територіях дитячих майданчиків", - зазначив мер.
Міський голова зазначив, що з 320 загиблих ідентифікували 163 осіб.
"Це громадяни нашого міста, які були цинічно вбиті, по-звірячому закатовані росіянами. Ми знаємо їхні прізвища, ім'я, по батькові, де вони проживали, хто вони були - або батьком, або сином, або дружиною, в тій чи іншій родині", - додав Федорук.
Нагадаємо, раніше Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що практично 90% жертв у місті були вбиті в результаті розстрілів.
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