Обыски у Ермака: что известно о действиях НАБУ и первых подробностях

Главное:

Обыски у Ермака начались утром 28 ноября.

О следственных действиях сначала сообщили журналисты и депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

НАБУ и САП подтвердили проведение обысков. Говорят: все действия санкционированы судом.

Ермак сообщил, что обыски проходят в его квартире, и сотрудничает с детективами.

Источники РБК-Украина не исключают, что обыски связаны с операцией "Мидас" по коррупции в сфере энергетики.

Журналист Financial Times связывает следственные действия у главы ОП с операцией НАБУ относительно возможных коррупционных преступлений в энергетическом секторе.

Что известно об обысках у Андрея Ермака

Сначала об обысках у главы Офиса президента стало известно из публикаций в СМИ и заявлений народных депутатов.

Журналисты УП написали, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака в правительственном квартале утром 28 ноября. Им удалось заснять, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры.

"НАБУ и САП проводят утром обыски у Андрея Ермака", - в свою очередь написал в Телеграм-канале нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Такое же сообщение опубликовал в Телеграм-канале и народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Впоследствии антикоррупционные органы подтвердили обыски у Ермака.

"НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя Офиса президента Украины. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования", - говорится в заявлении НАБУ и САП.

Детали детективы пообещали предоставить позже.

Сам глава Офиса президента заявил, что обыски действительно осуществляются, но написал, что у него дома.

"Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ в квартиру, на месте - мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны - полное содействие", - написал Ермак в соцсетях.

Ермак фигурирует на "пленках Миндича" ?

По данным источника РБК-Украина, обыски у Ермака, вероятно, касаются дела "Мидас".

Тем временем журналист Financial Times Кристофер Миллер написал в соцсети Х со ссылкой на подтверждение от источников, что обыски у Ермака якобы "происходят в рамках операции "Мидас" по раскрытию масштабной коррупции.

"Мои источники сообщают, что обыски в киевском доме Андрея Ермака, руководителя офиса президента Зеленского, связаны с расследованием "Мидас" - масштабным расследованием вероятного коррупционного правонарушения в энергетическом секторе Украины. НАБУ в собственном заявлении подтверждает, что следователи по вопросам борьбы с коррупцией сейчас обыскивают помещения", - пишет Миллер в X.

"Мидас": операция НАБУ по масштабной коррупции

Напомним, что в ноябре 2025 года НАБУ объявило об операции "Мидас" по раскрытию масштабной коррупции в сфере энергетики.

Детективы провели обыски у совладельца "Квартала 95" Тимура Миндича, которого называют близким товарищем президента Владимира Зеленского. Сам бизнесмен сбежал за границу за пару часов до обысков.

Также обыски были у экс-министра Германа Галущенко и компании "Энергоатом". Следствие утверждает, что организация получала откаты 10-15% от контрактов и легализировала их через киевский офис, связанный с семьей сенатора РФ Андрея Деркача.

На фоне дела уволили министра Галущенко и главу Минэнерго Светлану Гринчук, а ряду участников схемы сообщили подозрения и избрали меру пресечения. Среди них бывший вице-премьер Алексей Чернышов, который фигурирует на пленках под кодовым именем "Че Гевара".

Вчера стало известно, что детективы НАБУ опросили секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова на фоне информации о том, что на него мог влиять Миндич.

На фоне операции президент Украины провел встречи с чиновниками, руководством Верховной Рады и депутатами "Слуги народа", а также анонсировал ряд законодательных инициатив и быстрых решений для государства.

В политических кругах активно обсуждают возможную отставку Ермака на фоне "пленок Миндича". Во фракции "Слуга Народа" говорят, что часть депутатов поддерживает идею перезагрузки Офиса президента, а сам президент Зеленский получает сигналы о необходимости кадровых изменений.

Кто такой глава ОП Андрей Ермак

Андрей Ермак является одной из самых влиятельных и одновременно наиболее дискуссионных фигур современной украинской политики.

В 2020 году Зеленский назначил Ермака главой Офиса президента. Он возглавляет ОПУ уже более пяти лет, установив рекорд по продолжительности пребывания на этой должности.

Недавно в СМИ и среди представителей украинского политикума распространились сообщения о возможной отставке Ермака на фоне громкого коррупционного дела "Мидас".

В этих пленках якобы фигурирует человек под прозвищем "Али-Баба", который раздает указания правоохранительным органам по атакам на САП и НАБУ, и ходят слухи, что это якобы может быть Андрей Ермак.

В то же время директор НАБУ Семен Кривонос не подтвердил и не опроверг причастность Ермака к коррупционной схеме.

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Потому что, (...) мы такие вещи не подтверждаем и не опровергаем", - сказал он УП в ответ на вопрос, фигурируют ли в расследовании Ермак или лицо под псевдонимом "руководитель ОП".