Обшуки у Єрмака: що відомо про дії НАБУ та перші подробиці

Головне:

Обшуки у Єрмака почалися вранці 28 листопада.

Про слідчі дії спершу повідомили журналісти та депутати Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко.

НАБУ і САП підтвердили проведення обшуків. Запевняють: усі дії санкціоновані судом.

Єрмак повідомив, що обшуки проходять у його квартирі, і співпрацює з детективами.

Джерела РБК-Україна не виключають, що обшуки пов'язані з операцією "Мідас" щодо корупції сфері енергетики.

Журналіст Financial Times пов'язує слідчі дії у голови ОП з операцією НАБУ щодо можливих корупційних злочинів в енергетичному секторі.

Що відомо про обшуки в Андрія Єрмака

Спочатку про обшуки у голови Офісу президента стало відомо з публікацій у ЗМІ та заяв народних депутатів.

Журналісти УП написали, що НАБУ і САП проводять обшуки в Андрія Єрмака в урядовому кварталі вранці 28 листопада. Їм вдалося зафільмувати, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури.

"НАБУ та САП проводять зранку обшуки у Андрія Єрмака", - своєю чергою написав у Телеграм-каналі нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Таке ж повідомлення опублікував у Телеграм-каналі й народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Згодом антикорупційні органи підтвердили обшуки у Єрмака.

"НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу президента України. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування", - йдеться у заяві НАБУ та САП.

Деталі детективи пообіцяли надати згодом.

Сам глава Офісу президента заявив, що обшуки дійсно здійснюються, але написав, що у нього вдома.

"Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці - мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку - повне сприяння", - написав Єрмак у соцмережах.

Єрмак фігурує на "плівках Міндіча" ?

За даними джерела РБК-Україна, обшуки у Єрмака, ймовірно, стосуються справи "Мідас".

Тим часом журналіст Financial Times Крістофер Міллер написав у соцмережі Х з посиланням на підтвердження від джерел, що обшуки у Єрмака буцімто "відбуваються в рамках операції "Мідас" з розкриття масштабної корупції.

"Мої джерела повідомляють, що обшуки в київському будинку Андрія Єрмака, керівника офісу президента Зеленського, пов'язані з розслідуванням "Мідас" - масштабним розслідуванням ймовірного корупційного правопорушення в енергетичному секторі України. НАБУ у власній заяві підтверджує, що слідчі з питань боротьби з корупцією зараз обшукують приміщення" - пише Міллер у X.

"Мідас": операція НАБУ щодо масштабної корупції

Нагадаємо, що в листопаді 2025 року НАБУ оголосило про операцію "Мідас" з розкриття масштабної корупції у сфері енергетики.

Детективи провели обшуки у співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча, якого називають близьким товаришем президента Володимира Зеленського. Сам бізнесмен втік за кордон за пару годин до обшуків.

Також обшуки були в ексміністра Германа Галущенка та компанії "Енергоатом". Слідство стверджує, що організація отримувала відкати 10‑15% від контрактів та легалізовувала їх через київський офіс, пов’язаний із родиною сенатора РФ Андрія Деркача.

На тлі справи звільнили міністра Галущенка та главу Міненерго Світлану Гринчук, а низці учасників схеми повідомили підозри та обрали запобіжний захід. Серед них колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов, який фігурує на плівках під кодовим ім'ям "Че Гевара".

Вчора стало відомо, що детективи НАБУ опитали секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Рустема Умєрова на тлі інформації про те, що на нього міг впливати Міндіч.

На тлі операції президент України провів зустрічі з урядовцями, керівництвом Верховної Ради та депутатами "Слуги Народу", а також анонсував низку законодавчих ініціатив та швидких рішень для держави.

У політичних колах активно обговорюють можливу відставку Єрмака на тлі "плівок Міндіча". У фракції "Слуга Народу" кажуть, що частина депутатів підтримує ідею перезавантаження Офісу президента, а сам президент Зеленський отримує сигнали щодо необхідності кадрових змін.

Хто такий голова ОП Андрій Єрмак

Андрій Єрмак є однією з найвпливовіших і водночас найбільш дискусійних фігур сучасної української політики.

У 2020 році Зеленський призначив Єрмака головою Офісу президента. Він очолює ОПУ вже понад п’ять років, встановивши рекорд за тривалістю перебування на цій посаді.

Нещодавно в ЗМІ та серед представників українського політикуму поширилися повідомлення про можливу відставку Єрмака на фоні гучної корупційної справи "Мідас".

У цих плівках нібито фігурує людина під прізвиськом "Алі-Баба", яка роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП і НАБУ, і ходять чутки, що це буцімто може бути Андрій Єрмак.

Водночас директор НАБУ Семен Кривонос не підтвердив і не спростував причетність Єрмака до корупційної схеми.

"Я не можу ні підтвердити, ні спростувати. Тому що, (...) ми такі речі не підтверджуємо і не спростовуємо", - сказав він УП у відповідь на питання, чи фігурують у розслідуванні Єрмак або особа під псевдонімом "керівник ОП".