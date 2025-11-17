Отставки или новый Кабмин? Что будет делать власть после "дела Миндича"

После масштабного коррупционного скандала, известного как "дело Миндича", во власти обострилось внутреннее напряжение. Депутаты критикуют Банковую за медлительность и недостаточно решительные шаги в первые дни после обнародования записей.

По данным РБК-Украина, отставка двух министров и санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана частично стабилизировали ситуацию, однако многие политики считают такие действия самым мягким из возможных сценариев.

"На самом деле многие ждали от президента более решительных действий в первые дни. Если бы их вообще не было, уже к пятнице ситуация во фракции могла бы обернуться взрывом. Но поскольку два министра ушли в отставку и плюс санкции - это немного сгладило обстановку внутри", - говорит один из членов фракции СН.

По словам собеседников, власть выбрала неэффективную тактику - фактически легитимизировала записи, вместо того, чтобы поставить их под сомнение. Теперь, убеждены некоторые депутаты, президенту придется идти на масштабные кадровые шаги, чтобы минимизировать репутационные потери. Среди возможных действий - проверка работы министров, глав ОВА и глубокая "перезагрузка" правительства.

"Если придется уволить многих глав ОВА, например, за фортификацию и 80% Кабмина - это нужно сделать. Нужно провести большую перетряску - это первое, что нужно сделать, чтобы спасти ситуацию. Причем действуя на опережение, а не вдогонку, увольняя тех, кого уже засветили НАБУ. И второе - это активизировать мирный трек", - считает депутат.

Какие сценарии обсуждают

В разных политических лагерях набирает обороты мнение, что для стабилизации ситуации нужно полное обновление правительства. Обсуждаются два сценария: большая волна отставок или создание коалиционного "правительства национального единства". В таком Кабмине могли бы оказаться представители "Европейской солидарности", "Батькивщины", других фракций или политических групп.

Однако политики признают серьезные риски такой модели - конфликты между командами и борьба за контроль над ключевыми направлениями. Альтернативный сценарий - Кабмин, сформированный из фигур, которым больше всего доверяют украинцы: среди них называют Валерия Залужного и Кирилла Буданова. В то же время неизвестно, согласятся ли эти люди присоединиться к правительству.

Проблемой остается и то, что власть не демонстрирует готовности делиться полномочиями, которые удерживает с 2019 года. Даже во фракции "Слуги народа" признают: коалиционное правительство в нынешних условиях сложно сформировать - из-за политических конфликтов и разных ценностей партий.

"Если мы говорим о другом сценарии, коалиционное правительство как итог бунта депутатских масс, то здесь тоже не складывается", - говорит один из влиятельных нардепов от СН.

Он объясняет, что с обломками ОПЗЖ объединяться точно никто не будет. Для многих "слуг" очень трудно будет войти в альянс и с "Евросолидарностью" - после всего, что было сказано в адрес друг друга за последние годы.

"Батькивщина" имеет совсем другое видение ряда принципиальных вопросов, например, судебной реформы. Но в целом партия Юлии Тимошенко и так максимально лояльна к власти в последнее время, поэтому какой смысл формализовать этот союз.

"Остается "Голос", "Довіра" и "За майбутнє" - но с тем, как они ходят, это голосов тридцать. В итоге, будем иметь 240 номинально в коалиции и 210 голосов на табло. В ВР же как было 170-180 реальных голосов, так и останется, с коалицией или без", - говорит собеседник.

Каким будет правительство дальше

По словам депутатов, в случае обострения кризиса "Слуга народа" может потерять несколько членов фракции, но краха монобольшинства это не повлечет: места потенциально способны заполнить внефракционные или депутаты дружественных групп. В этом случае фактически продолжит существовать правительство меньшинства, которое опирается на ситуативные союзы во время голосований.

Хотя фундаментально ситуацию это не исправит.

"Это экзистенциальный кризис. Если Зеленский не поймет, что надо делиться властью, дальше будет хуже. Но пока он не понимает", - резюмирует один из нардепов.

На Банковой же, похоже, выбрали стратегию минимального внимания к скандалу: санкции введены, отставки объявлены, а фокус постепенно смещается на текущие задачи - аудит энергетической сферы, назначения руководителей и привычные президентские инициативы.

"Надо еще менять много управленческих процессов, проверять всю сферу энергетики, продолжаются аудиты, нужно назначить новых руководителей и провести объявленные конкурсы", - описывают дальнейшие шаги в президентском окружении.