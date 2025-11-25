Почему НАБУ не могло противодействовать выезду Миндича: ответ Кривоноса
Национальное антикоррупционное бюро Украины не могло предотвратить выезд фигуранта дела о хищениях в "Энергоатоме" бизнесмену Тимуру Миндичу из-за отсутствия контроля над его передвижением и телефоном.
Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики с участием НАБУ, САП, НАПК, АРМА и СБУ.
Он подчеркнул, что сообщение пограничникам о возможном выезде могло привести к утечке информации.
"Мы узнали уже по факту, что он пересек границу... Никто бы не ждал, пока мы бы ехали полтора часа до границы, его бы все равно пропустили пограничники", - отметил он.
Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко сообщил о возможных утечках информации во время операции.
"Относительно утечек. У нас во время этой операции было несколько этапов утечек информации", - отметил он.
По его словам, открыто два уголовных производства и проводится служебное расследование относительно вероятной утечки через прокуроров САП.
"Часть фигурантов в воскресенье (за день до обысков, - ред.) заехала в Украину, а один человек (Миндич, - ред.) выехал. Мы понимаем, что были встречи перед этим, на которых он проговаривал, что в понедельник его не будет. Нам нужно установить, была ли утечка информации, был ли он предупрежден об обысках", - сказал Клименко.
Он также отметил, что изъяты телефоны фигурантов для анализа их содержимого.
"По определенным эпизодам утечка действительно была. Сейчас мы устанавливаем, кто может быть причастен", - добавил Клименко.
Коррупционная схема в "Энергоатоме"
10 ноября НАБУ и САП заявили о раскрытии масштабной коррупционной схемы в госкомпании "Энергоатом". По данным следствия, речь идет о системном присвоении бюджетных средств и незаконном обогащении должностных лиц.
Следствие считает, что организатором схемы был бизнесмен Тимур Миндич, который ранее сотрудничал в бизнесе с президентом Владимиром Зеленским.
Ранее РБК-Украина уже сообщало, кто именно является участниками спецоперации "Мидас". Полный список фигурантов доступен в предыдущем материале.
После обнародования подробностей власти объявили о начале масштабной проверки крупнейших госпредприятий, среди которых "Нафтогаз", "Укроборонпром", "Укрзализныця", "Укргидроэнерго" и ведущие государственные банки.
Вместе с тем ГБР обнародовало предварительные выводы по материалам пленок НАБУ, заявив, что не выявило признаков давления, влияния или посторонних указаний на своих работников.