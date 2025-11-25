Почему НАБУ не могло противодействовать выезду Миндича: ответ Кривоноса

Национальное антикоррупционное бюро Украины не могло предотвратить выезд фигуранта дела о хищениях в "Энергоатоме" бизнесмену Тимуру Миндичу из-за отсутствия контроля над его передвижением и телефоном.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики с участием НАБУ, САП, НАПК, АРМА и СБУ.

Он подчеркнул, что сообщение пограничникам о возможном выезде могло привести к утечке информации.

"Мы узнали уже по факту, что он пересек границу... Никто бы не ждал, пока мы бы ехали полтора часа до границы, его бы все равно пропустили пограничники", - отметил он.

Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко сообщил о возможных утечках информации во время операции.

"Относительно утечек. У нас во время этой операции было несколько этапов утечек информации", - отметил он.

По его словам, открыто два уголовных производства и проводится служебное расследование относительно вероятной утечки через прокуроров САП.

"Часть фигурантов в воскресенье (за день до обысков, - ред.) заехала в Украину, а один человек (Миндич, - ред.) выехал. Мы понимаем, что были встречи перед этим, на которых он проговаривал, что в понедельник его не будет. Нам нужно установить, была ли утечка информации, был ли он предупрежден об обысках", - сказал Клименко.

Он также отметил, что изъяты телефоны фигурантов для анализа их содержимого.

"По определенным эпизодам утечка действительно была. Сейчас мы устанавливаем, кто может быть причастен", - добавил Клименко.