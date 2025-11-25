ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Почему НАБУ не могло противодействовать выезду Миндича: ответ Кривоноса

Вторник 25 ноября 2025 16:53
UA EN RU
Почему НАБУ не могло противодействовать выезду Миндича: ответ Кривоноса Фото: Семен Кривонос (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Национальное антикоррупционное бюро Украины не могло предотвратить выезд фигуранта дела о хищениях в "Энергоатоме" бизнесмену Тимуру Миндичу из-за отсутствия контроля над его передвижением и телефоном.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики с участием НАБУ, САП, НАПК, АРМА и СБУ.

Он подчеркнул, что сообщение пограничникам о возможном выезде могло привести к утечке информации.

"Мы узнали уже по факту, что он пересек границу... Никто бы не ждал, пока мы бы ехали полтора часа до границы, его бы все равно пропустили пограничники", - отметил он.

Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко сообщил о возможных утечках информации во время операции.

"Относительно утечек. У нас во время этой операции было несколько этапов утечек информации", - отметил он.

По его словам, открыто два уголовных производства и проводится служебное расследование относительно вероятной утечки через прокуроров САП.

"Часть фигурантов в воскресенье (за день до обысков, - ред.) заехала в Украину, а один человек (Миндич, - ред.) выехал. Мы понимаем, что были встречи перед этим, на которых он проговаривал, что в понедельник его не будет. Нам нужно установить, была ли утечка информации, был ли он предупрежден об обысках", - сказал Клименко.

Он также отметил, что изъяты телефоны фигурантов для анализа их содержимого.

"По определенным эпизодам утечка действительно была. Сейчас мы устанавливаем, кто может быть причастен", - добавил Клименко.

Коррупционная схема в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ и САП заявили о раскрытии масштабной коррупционной схемы в госкомпании "Энергоатом". По данным следствия, речь идет о системном присвоении бюджетных средств и незаконном обогащении должностных лиц.

Следствие считает, что организатором схемы был бизнесмен Тимур Миндич, который ранее сотрудничал в бизнесе с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее РБК-Украина уже сообщало, кто именно является участниками спецоперации "Мидас". Полный список фигурантов доступен в предыдущем материале.

После обнародования подробностей власти объявили о начале масштабной проверки крупнейших госпредприятий, среди которых "Нафтогаз", "Укроборонпром", "Укрзализныця", "Укргидроэнерго" и ведущие государственные банки.

Вместе с тем ГБР обнародовало предварительные выводы по материалам пленок НАБУ, заявив, что не выявило признаков давления, влияния или посторонних указаний на своих работников.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ САП Энергоатом Тимур Миндич
Новости
Альтернативы не будет. Европа решила работать с мирным планом США, - Стармер
Альтернативы не будет. Европа решила работать с мирным планом США, - Стармер
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины