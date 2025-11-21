ua en ru
Зеленский подвел итоги встречи с депутатами СН и призвал к "боеспособности"

Украина, Пятница 21 ноября 2025 00:17
Зеленский подвел итоги встречи с депутатами СН и призвал к "боеспособности" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Facebook zelensky official)
Автор: Марина Балабан

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с фракцией "Слуга народа" анонсировал решения, которые помогут обеспечивать дееспособность Верховной Рады в условиях военного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

По словам Владимира Зеленского, на встрече с фракцией парламентского большинства поднимались различные, в том числе и чувствительные, вопросы.

"Но договоренность, она очевидна - каждый должен работать на Украину, и так будет. Парламент военного времени должен быть дееспособным парламентом. И я благодарю каждого, кто помогает эту дееспособность обеспечивать. И будут решения, которые помогут этому", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что сейчас задача номер один - конструктивный дипломатический процесс с Америкой и всеми партнерами.

А также - стабильная поддержка для армии и для всех запланированных оборонительных операций и дипстрайков.

"Дипломатия и оборона одинаково защищают достоинство нашего государства, достоинство нашего народа", - сказал президент.

О чем говорил Зеленский с фракцией СН

Владимир Зеленский в четверг вечером встретился с депутатами парламентской фракции "Слуга народа". На встрече не было объявлено ни о каких новых кадровых решениях из-за коррупционного скандала в энергетике и дела в отношении Тимура Миндича.

Об этом РБК-Украина рассказали несколько собеседников, которые присутствовали на встрече с Зеленским. Они отметили, что президент призвал нардепов поддержать все нужные проекты законов, которые касаются получения финансирования от МВФ и Европейского союза.

Стоит заметить, накануне в СМИ были слухи о возможном увольнении главы Офиса президента Андрея Ермака, а несколько нардепов публично выступили с соответствующими заявлениями.

За несколько часов до встречи появилась информация о возможной отставке председателя фракции Давида Арахамии.

