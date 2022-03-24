Зеленський про вторгнення Білорусі: їхні військові розуміють, що загинуть тут
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливе приєднання Білорусі до російського вторгнення, підкреслює, що Збройні сили готові до будь-якого сценарію. Але білоруські військові розуміють, що загинуть на українській землі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента для La Reppublica.
За його словами, вторгнення Білорусі є ймовірною загрозою, і з першого дня російського наступу саме Білорусь стала плацдармом для російських танків, ракет і літаків.
"Але за нашими даними, багато білоруських військових масово відмовляються від перспективи воювати в Україні. Вони розуміють, що тут загинуть. Час покаже, чи розуміє це повною мірою білоруське керівництво, щоб не перетнути лінію, звану державним кордоном", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що Росія вже перекидає в Білорусь озброєння і техніку для наступу на Київ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.