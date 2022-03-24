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"Велика сімка" домовилася проводити ревізію санкцій проти Росії: заява Шольца

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Брюссель, Четвер 24 березня 2022 18:22
"Велика сімка" домовилася проводити ревізію санкцій проти Росії: заява Шольца Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Країни "Великої сімки" домовились проводити ревізію санкцій проти Росії. Тобто, за необхідності лідери групи семи оголошуватимуть РФ додаткові обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг канцлера Німеччини Олафа Шольца за підсумками зустрічі лідерів G7.

"G7 домовилася проводити ревізію санкцій проти Росії. Захід може прийняти нові санкції проти Росії у разі потреби", - сказав Шольц.

Нагадаємо, нещодавно німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що європейські санкції щодо Росії повинні бути не короткостроковим Заходом, а мати більш тривалий сценарій. На його думку, найефективнішою буде заборона продажу Росією вуглеводнів.

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