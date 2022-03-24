Байден пообіцяв відповісти на застосування Росією хімічної зброї в Україні
Президент США Джо Байден прокоментував можливість застосування Росією хімічної зброї на території України. Він наголосив, що США дадуть на це відповідь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у Брюсселі після засідань НАТО та G7.
Журналісти запитали Байдена, що будуть робити США та НАТО, якщо Росія все ж вирішить застосувати хімічну зброю проти українців.
"Ми дамо відповідь. Ми відреагуємо", - сказав президент США, додавши, що характер відповіді залежатиме від характеру атаки.
Водночас Байден відмовився надавати журналістам дані розвідки щодо можливості застосування хімічної зброї в Україні.
Нагадаємо, у Краматорську окупанти в черговий раз застосували заборонені фосфорні боєприпаси.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.