ru ua
Чт, 24 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський закликав Швецію посилити санкції проти Росії: іншої мови їх керівництво не розуміє

Новость на русском →
Київ, Четвер 24 березня 2022 12:29
Зеленський закликав Швецію посилити санкції проти Росії: іншої мови їх керівництво не розуміє Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Швеції. Він закликав країну посилити санкції проти РФ, аби якнайшвидше наблизитися до настання миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави до парламенту Швеції.

"Швеція підтримує політику санкцій, політику, без якої миру не буде. Тому що іншої мови ніж ефективність санкцій керівництво Росії не розуміє, але щоб мир настав швидше, санкційні пакети проти РФ мають застосовуватися щотижнево. Жодного бареля російської нафти, жодного заходу Росії у ваші порти, жодного євро податку ваших компаній в Росію. Їхня воєнна машина має залишитися без засобів існування", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Швеція допомагає Україні у боротьбі з Російською Федерацією, стало відомо, що вона планує додатково надіслати ще 5 тисяч одиниць протитанкової зброї.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 29-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Швеція Війна Росії проти України
NEWS
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні