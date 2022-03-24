Ізраїль може стати гарантом безпеки України, - Єрмак

У президента Володимира Зеленського хочуть бачити Ізраїль однією з країн-гарантів безпеки України після завершення війни з Росією. Там також очікують на результативну посередницьку роль у припиненні російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу глави держави Андрія Єрмака під час спілкування з ізраїльськими ЗМІ.

"Україна хотіла б, щоб Держава Ізраїль стала одним із гарантів великого міжнародного договору, який надавав би чіткі безпекові гарантії нашій державі після завершення війни з Росією, а також сподівається на результативну посередницьку роль Ізраїлю у припиненні війни та потужнішу допомогу нашій країні", - сказав Єрмак.

За його словами, також є сподівання, що Ізраїль може виступити одним із гарантів майбутнього великого міжнародного договору про безпекові гарантії для України.

"Такий договір передбачає великий перелік країн - потенційних гарантів. Тому з кожною із цих країн ми проводимо окремі консультації, щоб потім зустрітися всім разом", - резюмував Єрмак.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна веде переговори з багатьма країнами щодо гарантій безпеки. Йдеться, зокрема, про США, Великобританію, Німеччину, Францію та Туреччину.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що остаточно вирішувати компроміси на переговорах між Україною та РФ буде всеукраїнський референдум. Мова йде про питання гарантій безпеки, та тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 29-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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