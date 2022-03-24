Британія ввела санкції проти Тинькова, Грефа і "Альфа-Банку"

Великобританія ввела санкції проти Росії за війну в Україні. Зокрема, в санкційний список потрапили глава російського "Ощадбанку" Герман Греф і засновник банку "Тінькофф" Олег Тиньков.

Під санкції потрапили російських шість банків, включаючи "Альфа-банк", співзасновниками якого є олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен і Герман Хан, які раніше потрапили під санкції.

Серед осіб, які потрапили під санкції:

нафтовий магнат-мільярдер Євген Швидлер,

засновник банку "Тінькофф" Олег Тиньков,

глава найбільшого російського банку Сбербанк Герман Греф,

прийомна дочка міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова Поліна Ковальова.

З моменту вторгнення Великобританія ввела санкції щодо понад 1000 фізичних і юридичних осіб в рамках режиму санкцій проти Росії.