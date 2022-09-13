ua ru
Вт, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Військової підтримки не буде? В ОДКБ розглянули звернення Вірменії

Новость на русском →
Вівторок 13 вересня 2022 22:13
Військової підтримки не буде? В ОДКБ розглянули звернення Вірменії Фото: В ОДКБ розглянули звернення Вірменії (odkb csto org)
Автор: Дмитро Браславський

В ОДКБ вирішили направити генерального секретаря організації у зону конфлікту Вірменії та Азербайджану та підготувати докладну доповідь главам держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське видання "Белта".

Позачергове засідання Ради колективної безпеки ОДКБ відбулося 13 вересня. На ньому розглядався запит Вірменії.

"Білорусь завжди виходила з безальтернативного мирного врегулювання конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, виключно політико-дипломатичними методами. Нинішня ситуація вимагає досконального вивчення", - йдеться у повідомленні.

У результаті було вирішено направити генерального секретаря ОДКБ у зону конфлікту, підготувати докладну доповідь главам держав та створити робочої групи з-поміж співробітників Секретаріату та Об'єднаного штабу ОДКБ для аналізу ситуації та вироблення пропозицій.

Нагадаємо, що на кордоні Азербайджану та Вірменії у ніч на 13 вересня спостерігалось загострення ситуації.

Так, майже одразу прем'єр Вірменії Нікол Пашинян подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну. З часом Пашинян вирішив просити допомоги у Росії та ОДКБ.

Пізніше, в ОДКБ пообіцяли задіяти механізми для урегулювання загострення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Армения Азербайджан
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
Дмитро Кулеба: Переговори з Росією ведуться на полі бою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Переговори з Росією ведуться на полі бою