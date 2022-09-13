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Загострення між Вірменією та Азербайджаном. У МЗС України відреагували на ситуацію

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Київ, Вівторок 13 вересня 2022 10:33
Загострення між Вірменією та Азербайджаном. У МЗС України відреагували на ситуацію Фото: речник МЗС України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко, Дмитро Левицький

У МЗС України відреагували на військове загострення між Вірменією та Азербайджаном. Там закликали сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Україна уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії. Закликаємо сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту з дотриманням норм міжнародного права, зокрема, поваги суверенітету і територіальної цілісності держав в межах їх міжнародно визнаних кордонів", - сказав він.

Також Ніколенко згадав про роль Росії у врегулюванні цього конфлікту.

"Відзначаємо нікчемність будь-яких посередницьких зусиль і зусиль з підтримання миру з боку Російської Федерації, яка в черговий раз демонструє нездатність виконувати взяті зобов'язання", - зазначив спікер.

Крім того, МЗС України закликає українців поки утриматися від відвідування Нагірного Карабаху, а тим, хто вже перебуває в регіоні - уникати місць військової активності.

Нагадаємо, на кордоні Азербайджану і Вірменії в ніч на 13 вересня знову загострилася ситуація. Держави обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

Так, вірменський прем'єр Нікол Пашинян практично відразу подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну. Після він скликав Радбез, в ході якого схвалили рішення просити допомоги у Росії і ОДКБ.

При цьому в Азербайджані стверджують, що відповідальність за ескалацію конфлікту "лежить на військово-політичному керівництві Вірменії".

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