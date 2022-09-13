Фото: Вірменія проситиме допомоги у Росії та ОДКБ через загострення на кордоні з Азербайджаном (facebook.com/Mir24TV)

На тлі загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном у Вірменії скликали Раду безпеки. Під час зібрання вирішили просити допомоги у Росії та ОДКБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Арменпрес".