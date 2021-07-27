Загострення на Донбасі, а Семенченко знову взяли під варту: новини за 26 липня

Колишнього нардепа і командира батальйону "Донбас" Семена Семенченка знову взяли під варту, на Донбасі 7 українських бійців отримали поранення, українську тріатлоністку відсторонили від Олімпіади-2020. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 26 липня - в матеріалі РБК-Україна.

Семенченка знову взяли під варту. Був під домашнім арештом менше 2 тижнів

Колишнього нардепа і командира батальйону "Донбас" Семена Семенченка знову взяли під варту. Менше двох тижнів тому йому пом'якшували запобіжний захід до домашнього арешту.

Зазначимо, 14 липня йому змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Семенченко мав прибувати на вимогу до слідчого, не виходити з дому без дозволу, утримуватися від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон, носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, Семенченку інкримінують створення приватної військової компанії, яка вербувала ветеранів АТО для роботи на Donbass Battalion Corp, що має офіси в США, Польщі, Іраку та Кенії. Також йому пред'явили звинувачення в обстрілі телеканалу "112 Україна".

Кравчук після операції на серці перебуває на апараті штучного дихання

Перший президент України і глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук наприкінці червня переніс операцію на серці. Зараз він знаходиться на апараті штучного дихання. Про це РБК-Україна сказали в оточенні першого президента.

Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Однак ніяких подробиць тоді не повідомлялося.

На Донбасі загострення: 7 українських бійців отримали поранення

Бойовики на Донбасі активізувались. В результаті обстрілів отримали поранення 7 українських бійців.

Бойовики здійснили прицільний обстріл позицій ООС в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із забороненого Мінськими угодами важкого артилерійського озброєння. В результаті обстрілу чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє - бойові травмування.

Нові схеми і масові обшуки: СБУ опечатала всі магазини B2B Jewelry

Служба безпеки України викрила організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry на нових схемах. Після масових обшуків були закриті всі магазини цієї компанії.

Повідомляється, що чотирьом кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру в шахрайстві та відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах. В ході обшуків вилучили ювелірні вироби, печатки, мобільні телефони та комп'ютерну техніку, а також транспортні засоби. Одного з підозрюваних Печерський районний суд Києва відпустив під особисте зобов'язання.

Українську триатлоністку відсторонили від Олімпіади-2020 за день до старту

За день до старту на Олімпіаді-2020 від змагань відсторонено українську тріатлоністку Юлію Єлістратову. Причина офіційно не розкривається. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет.

Повідомляється, що згідно з інформацією від Всесвітнього агентства з тестування (ITA), Єлістратову тимчасово відсторонено від участі в змаганнях. "Таким чином, спортсменка не зможе взяти участь в Іграх ХХХІ Олімпіади в Токіо. Згідно певних процедур до завершення розгляду справи будь-яка інформація є конфіденційною", - йдеться в повідомленні.

В Україні оголошено штормове попередження на завтра

В Україні оголошено штормове попередження. 27 липня у західних областях будуть дощі та шквали.

Очікуються грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).