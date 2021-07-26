На Донбасі загострення: 7 українських бійців отримали поранення
Бойовики на Донбасі активізувались. В результаті обстрілів отримали поранення 7 українських бійців.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб операції Об'єднаних сил.
Бойовики здійснили прицільний обстріл позицій ООС в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" із забороненого Мінськими угодами важкого артилерійського озброєння.
В результаті обстрілу чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє - бойові травмування.
"Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця - важкий, одного - середнього ступеню важкості, п’ятьох - задовільний", - йдеться у повідомленні.
На обстріли російсько-окупаційних військ бійці ЗСУ відкрили вогонь у відповідь.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - повідомили у штабі.
Нагадаємо, бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових 11 разів за минулу добу. В результаті обстрілів постраждали два воїни.