В Україні оголошено штормове попередження на завтра
Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні оголошено штормове попередження. Завтра у західних областях будуть дощі та шквали.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Завтра у західних областях грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Сьогодні у східних, Волинській, Житомирській областях, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаїській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на сьогодні.
Зазначимо, погода в Україні 27 липня буде спекотною і практично без опадів. Температура повітря в деяких регіонах країни досягне +33 градусів.