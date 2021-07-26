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В Україні оголошено штормове попередження на завтра

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Київ, Понеділок 26 липня 2021 13:40
В Україні оголошено штормове попередження на завтра Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження. Завтра у західних областях будуть дощі та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Завтра у західних областях грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Сьогодні у східних, Волинській, Житомирській областях, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаїській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на сьогодні.

Зазначимо, погода в Україні 27 липня буде спекотною і практично без опадів. Температура повітря в деяких регіонах країни досягне +33 градусів.

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