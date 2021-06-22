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Семенченка залишили під вартою у справі про приватну армію

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Київ, Вівторок 22 червня 2021 17:32
Семенченка залишили під вартою у справі про приватну армію Фото: Семен Семенченко, екс-нардеп (facebook.com dostali_hvatit)
Автор: Дмитро Левицький

Апеляційний суд Києва залишив під вартою підозрюваного у створенні приватної військової компанії (ПВК) колишнього народного депутата Семена Семенченка. Він продовжить перебувати в СІЗО.

Про це РБК-Україна розповіли в правоохоронних органах.

Як повідомила прес-служба Апеляційного суду Києва, сторона захисту клопотала про звільнення підозрюваного з СІЗО, але суддя відмовив.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 травня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - заявили в суді.

Семенченко перебуватиме під вартою ще щонайменше до 18 липня 2021 року включно.

Йому інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, тобто створення приватної армії, а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 - терористичний акт.

За версією слідства Семенченко, а також так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко нібито створили за кордоном ПВК, в яку через охоронну фірму в Україні вербували бійців. Правоохоронці стверджують, що приватна армія налічувала 150 учасників.

Крім того, у травні Семенченку оголосили ще й підозру в теракті через обстріл офісу каналу "112 Україна".

Нагадаємо, наприкінці квітня Печерський райсуд продовжив дію запобіжного заходу Семенченку, який обрали 7 квітня.

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