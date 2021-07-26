Українську триатлоністку відсторонили від Олімпіади-2020 за день до старту
Фото: українська спортсменка Юлія Єлістратова (facebook.com/olympicua)
За день до старту на Олімпіаді-2020 від змагань відсторонено українську тріатлоністку Юлію Єлістратову. Причина офіційно не розкривається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет.
Повідомляється, що згідно з інформацією від Всесвітнього агентства з тестування (ITA), Єлістратову тимчасово відсторонено від участі в змаганнях.
"Таким чином, спортсменка не зможе взяти участь в Іграх ХХХІ Олімпіади в Токіо. Згідно певних процедур до завершення розгляду справи будь-яка інформація є конфіденційною", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, перед самою Олімпіадою на чотири роки дискваліфікували українського гімнаста Олега Верняєва через допінг.