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Українську триатлоністку відсторонили від Олімпіади-2020 за день до старту

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Понеділок 26 липня 2021 18:21
Українську триатлоністку відсторонили від Олімпіади-2020 за день до старту Фото: українська спортсменка Юлія Єлістратова (facebook.com/olympicua)
Автор: РБК-Україна

За день до старту на Олімпіаді-2020 від змагань відсторонено українську тріатлоністку Юлію Єлістратову. Причина офіційно не розкривається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет.

Повідомляється, що згідно з інформацією від Всесвітнього агентства з тестування (ITA), Єлістратову тимчасово відсторонено від участі в змаганнях.

"Таким чином, спортсменка не зможе взяти участь в Іграх ХХХІ Олімпіади в Токіо. Згідно певних процедур до завершення розгляду справи будь-яка інформація є конфіденційною", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, перед самою Олімпіадою на чотири роки дискваліфікували українського гімнаста Олега Верняєва через допінг.

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