Нові схеми і масові обшуки: СБУ опечатала всі магазини B2B Jewelry
Служба безпеки України викрила організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry на нових схемах. Після масових обшуків були закриті всі магазини цієї компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.
Повідомляється, що чотирьом кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру в шахрайстві та відмиванні грошей, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
"Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди і в магазинах B2B Jewelry. Вони пройшли на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей", - йдеться в повідомленні.
В ході обшуків вилучили ювелірні вироби, печатки, мобільні телефони та комп'ютерну техніку, а також транспортні засоби.
Також СБУ припинила роботу магазинів B2B Jewelry, а їх приміщення опечатано. Одного з підозрюваних Печерський районний суд Києва відпустив під особисте зобов'язання.
Нагадаємо, минулого року СБУ відзвітувала, що накрила піраміду B2B Jewelry, яка обдурила понад 600 тисяч вкладників.