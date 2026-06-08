Обмен ударами и сорванное перемирие: что происходило между Израилем и Ираном за ночь

Израиль и Иран впервые с апреля обменялись прямыми ударами. Все началось с израильской атаки на Бейрут, а через несколько часов переросло во взаимные удары по городам обеих стран.
РБК-Украина собрало главное о том, что происходило за ночь.
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С чего все началось
Вечером в воскресенье, 7 июня, Израиль нанес авиаудары по Дахие - южному пригороду Бейрута, где расположены позиции поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла".
Это был третий удар по ливанской столице с начала апрельского перемирия между США, Ираном и Израилем. Трамп, узнав об ударе, публично заявил, что он "не был согласован с США" и что он "недоволен" им.
Удары Ирана
Поздно вечером Иран выпустил по меньшей мере три волны баллистических ракет по Израилю - впервые с апреля. Армия Израиля перехватила все около 10 ракет, жертв от прямых попаданий нет. Несколько человек получили травмы во время движения к укрытиям.
Школы в Израиле закрыты на понедельник. Ирак и Сирия закрыли свое воздушное пространство. Ракеты пролетели над Иорданией, там объявляли воздушную тревогу. США закрыли посольство в Тель-Авиве и приказали своим сотрудникам оставаться в укрытиях.
Переговоры Трампа и Нетаньяху
После иранских пусков Трамп позвонил Нетаньяху и лично попросил воздержаться от военного ответа, чтобы спасти переговоры с Ираном, которые он считал близкими к завершению.
Ранее в тот же день он заявил FT, что Нетаньяху "не принимает решений" и "не будет иметь выбора" - примет любое соглашение, которое США заключат с Ираном.
Ирану Трамп направил другое послание:
"Вы выпустили ракеты - достаточно. Вернитесь за стол переговоров", - заявил он Fox News.
Удары Израиля
Израиль отверг просьбу Трампа. Рано утром 8 июня армия Израиля нанесла удары по пусковым установкам ракет и объектам военной инфраструктуры в западной и центральной частях Ирана.
Взрывы прогремели в Тегеране, Тебризе и Исфахане. Жертв в Иране, по данным местных СМИ, нет.
Утром в понедельник армия Израиля сообщила о новой волне иранских ракет в направлении Израиля.