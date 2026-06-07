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Трамп отреагировал на удар Ирана по Израилю и срочно позвонит Нетаньяху

23:39 07.06.2026 Вс
2 мин
О чем хочет лидер США попросить израильского премьера?
aimg Филипп Бойко
Трамп отреагировал на удар Ирана по Израилю и срочно позвонит Нетаньяху Фото: президент США Трамп и премьер Израиля Нетаньяху (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп собирается срочно позвонить в Иерусалим премьеру Биньямину Нетаньяху. Лидер Штатов хочет поговорить об ответном ударе Израиля по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Дональд Трамп дал комментарий агентству, в котором сообщил, что попросит Нетаньяху не бить в ответ.

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"Я сейчас позвоню Биби и скажу ему не мстить. Каждый из них получил свое развлечение. Израиль нанес удар, и Иран нанес удар. Нам не нужен еще один", - сказал Трамп.

Президент США в комментарии Fox News также отреагировал на удары Ирана.

"Вот что я бы посоветовал Ирану: вы выпустили свои ракеты, этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и договаривайтесь", - заявил президент США.

Между тем источники Fox News во власти Тегерана сообщают, что Иран не верит в способность Трампа на решительные действия. Трампу не хватает воли вступить в более широкий конфликт, считает Иран.

Контекст события

Как уже сообщалось, сегодня Иран впервые за долгое время нанес ракетный удар по Израилю. Тегеран запустил две баллистические ракеты по северу Израиля - их перехватили средства противовоздушной обороны.

На этой неделе Иран приостановил переговоры с США из-за продолжения израильских ударов по Ливану. В Тегеране заявили, что вернутся к диалогу только после прекращения израильских операций в регионе.

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