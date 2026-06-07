Иран впервые с апреля атаковал ракетами Израиль

Иран запустил две баллистические ракеты по северу Израиля - их перехватили средства противовоздушной обороны. Это первое нападение Ирана на Израиль с момента вступления в силу прекращения огня 8 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel

По данным ЦАХАЛа, недавно две баллистические ракеты, запущенные Ираном по северу Израиля, были успешно перехвачены средствами противовоздушной обороны. Сообщений о пострадавших или разрушениях в результате нападения нет.

Это первое нападение Ирана на Израиль с момента вступления в силу прекращения огня 8 апреля. Более двух месяцев между странами сохранялась относительная тишина.

Израиль обещает "решительный ответ"

Высокопоставленные чиновники Израиля в эфире израильского 12-го канала заявили, что страна "решительно ответит" на ракетные атаки Ирана. По их словам, Израиль не может допустить "уравнения", при котором Иран обстреливает Израиль в ответ на израильские удары по "Хезболле" в Бейруте.

Официального решения об ответе пока нет. Ожидается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху и высокопоставленные чиновники вскоре проведут оценку состояния безопасности.

В свою очередь Иран прокомментировал ситуацию.

"Исламская Республика Иран неоднократно заявляла, что не потерпит нарушений режима прекращения огня и агрессии против Ливана. Сегодня вечером агрессоры получили свой ответ. Этот ответ является предупреждением прекратить свое зло; любые новые действия встретят еще более сокрушительный ответ и тяжелые последствия", - прокомментировал военный советник Верховного лидера Ирана.

Трамп призвал Иран прекратить атаки

Президент США Дональд Трамп в комментарии для журналиста Fox News призвал Тегеран прекратить удары и вернуться к переговорам.

"Что я бы посоветовал Ирану: вы уже запустили свои ракеты, этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и заключайте соглашение", - заявил президент США, реагируя на ракетный удар Ирана по Израилю вечером 7 июня.

Накануне 6 июня Израиль нанес авиаудар по южному Ливану, через три дня после договоренностей о режиме прекращения огня. В результате атаки погибли девять человек.

Армия Израиля подтвердила атаку по транспортному средству и заявила, что оно "подозрительно двигалось" и что якобы ливанские военные готовили атаку на израильских военных вблизи села Кфар-Тибнит.