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Мировые цены на нефть резко подскочили на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном

06:45 08.06.2026 Пн
2 мин
Новые боевые действия выбили трейдеров из оптимизма
aimg Екатерина Коваль
Мировые цены на нефть резко подскочили на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном Фото: рынок нефти реагирует на эскалацию на Ближнем Востоке (Getty Images)
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Цены на нефть продолжают расти на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке. В азиатских торгах Brent поднялась до 96,64 доллара - плюс 3,8% за сутки. WTI выросла на 4,6% до 94,68 доллара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Что происходит с ценами

После иранского ракетного удара по Израилю и последующего ответа Израиля рынки отреагировали резким ростом. В азиатских торгах Brent поднялась до 96,64 доллара - рост на 3,8%. WTI выросла на 4,6% до 94,68 доллара.

С начала конфликта в конце февраля Brent достигала максимума 126 долларов за баррель. Рост цен на топливо раскручивает инфляцию по всему миру и подрывает рейтинги Трампа.

Почему рынки нервничают

Трейдеры боятся, что обмен ударами может перерасти в возвращение к полномасштабному конфликту и похоронить надежды на сделку по открытию Ормузского пролива.

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Через него обычно проходит пятая часть мировых поставок нефти, но он фактически закрыт с конца февраля 2026 года.

Как пишет FT, агрессивное стремление Трампа к сделке сдерживает рост цен. Рынки верят, что президент сделает все возможное для завершения войны.

Накануне Иран впервые с апреля нанес ракетный удар по Израилю - две баллистические ракеты по северу страны перехватили системы ПВО.

После этого Трамп позвонил Нетаньяху и заявил, что проинструктирует его воздержаться от ответа, но Израиль все равно ударил: взрывы прогремели по меньшей мере в трех иранских городах.

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