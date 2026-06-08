Мировые цены на нефть резко подскочили на фоне обмена ударами между Израилем и Ираном
Цены на нефть продолжают расти на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке. В азиатских торгах Brent поднялась до 96,64 доллара - плюс 3,8% за сутки. WTI выросла на 4,6% до 94,68 доллара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Что происходит с ценами
После иранского ракетного удара по Израилю и последующего ответа Израиля рынки отреагировали резким ростом. В азиатских торгах Brent поднялась до 96,64 доллара - рост на 3,8%. WTI выросла на 4,6% до 94,68 доллара.
С начала конфликта в конце февраля Brent достигала максимума 126 долларов за баррель. Рост цен на топливо раскручивает инфляцию по всему миру и подрывает рейтинги Трампа.
Почему рынки нервничают
Трейдеры боятся, что обмен ударами может перерасти в возвращение к полномасштабному конфликту и похоронить надежды на сделку по открытию Ормузского пролива.
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Через него обычно проходит пятая часть мировых поставок нефти, но он фактически закрыт с конца февраля 2026 года.
Как пишет FT, агрессивное стремление Трампа к сделке сдерживает рост цен. Рынки верят, что президент сделает все возможное для завершения войны.
Накануне Иран впервые с апреля нанес ракетный удар по Израилю - две баллистические ракеты по северу страны перехватили системы ПВО.
После этого Трамп позвонил Нетаньяху и заявил, что проинструктирует его воздержаться от ответа, но Израиль все равно ударил: взрывы прогремели по меньшей мере в трех иранских городах.