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В США придумали, куда могут направить активы Ирана, - The Times of Israel

01:30 07.06.2026 Вс
2 мин
Куда могут пойти деньги?
aimg Эдуард Ткач
В США придумали, куда могут направить активы Ирана, - The Times of Israel Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Соединенные Штаты намерены предоставить иранские активы своим союзникам в Персидском заливе для возмещения ущерба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По словам источника, знакомого с ситуацией, США планируют предоставить иранские активы союзникам в Персидском заливе для поддержки восстановления и устранения ущерба, если Иран причинит его в будущем.

Помимо этого, Вашингтон рассматривает возможность использования этих активов для поддержке ликвидации повреждений, которые Иран уже нанес в прошлом.

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Источник добавил, что министр финансов США Скотт Бессент поручил группе оценить стоимость ущерба, который Иран нанес союзникам Америки к Персидском заливе.

Что еще известно

Напомним, около недели назад Reuters сообщило, что Иран настаивает на заключение временной сделки с США, чтобы ослабить экономическое давление и стабилизировать ситуацию в стране, не затрагивая вопросы ядерной программы.

Кроме того, сутками ранее военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что переговоры с США зашли в тупик из-за 24 млрд долларов замороженных иранских активов.

В частности, Иран требует выделение 12 млрд долларов сразу после подписания временной сделки, и остальные 12 млрд - чуть позже.

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