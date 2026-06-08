Обмін ударами і зірване перемир'я: що відбувалося між Ізраїлем та Іраном за ніч

Ізраїль та Іран вперше з квітня обмінялися прямими ударами. Все почалося з ізраїльської атаки на Бейрут, а за кілька годин переросло у взаємні удари по містах обох країн.
РБК-Україна зібрало головне про те, що відбувалося за ніч.
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З чого все почалося
Увечері в неділю, 7 червня, Ізраїль завдав авіаударів по Дахіє - південному передмістю Бейрута, де розташовані позиції підтримуваного Іраном угруповання "Хезболла".
Це був третій удар по ліванській столиці з початку квітневого перемир'я між США, Іраном та Ізраїлем. Трамп, дізнавшись про удар, публічно заявив, що він "не був узгоджений зі США" і що він "незадоволений" ним.
Удари Ірану
Пізно ввечері Іран випустив щонайменше три хвилі балістичних ракет по Ізраїлю - вперше з квітня. Армія Ізраїлю перехопила всі близько 10 ракет, жертв від прямих влучань немає. Кілька людей отримали травми під час руху до укриттів.
Школи в Ізраїлі закрито на понеділок. Ірак і Сирія закрили свій повітряний простір. Ракети пролетіли над Йорданією, там оголошували повітряну тривогу. США закрили посольство в Тель-Авіві й наказали своїм співробітникам залишатися в укриттях.
Переговори Трампа і Нетаньяху
Після іранських пусків Трамп зателефонував Нетаньяху і особисто попросив утриматися від військової відповіді, щоб врятувати переговори з Іраном, які він вважав близькими до завершення.
Раніше того ж дня він заявив FT, що Нетаньяху "не приймає рішень" і "не матиме вибору" - прийме будь-яку угоду, яку США укладуть з Іраном.
Ірану Трамп надіслав інше послання:
"Ви випустили ракети - досить. Поверніться за стіл переговорів", - заявив він Fox News.
Удари Ізраїлю
Ізраїль відкинув прохання Трампа. Рано вранці 8 червня армія Ізраїлю завдала ударів по пускових установках ракет та об'єктах військової інфраструктури у західній та центральній частинах Ірану.
Вибухи пролунали в Тегерані, Тебризі та Ісфахані. Жертв в Ірані, за даними місцевих ЗМІ, немає.
Вранці в понеділок армія Ізраїлю повідомила про нову хвилю іранських ракет у напрямку Ізраїлю.