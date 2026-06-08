"Не будет выбора": Трамп резко ответил Нетаньяху о будущеи соглашения с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль не будет иметь выбора и примет соглашение, которое США заключат с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Что сказал Трамп
В телефонном интервью FT Трамп дал четкий ответ на вопрос, сможет ли Нетаньяху заблокировать соглашение США с Ираном.
"У него не будет выбора. Я принимаю решение. Я принимаю все решения. Он - нет", - заявил президент США.
Отдельно Трамп сказал Fox News, что инструктирует премьера Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану, несмотря на заявления израильских военных о готовности к ответу.
Об иранских ракетах
Интервью состоялось после того, как Иран запустил залп баллистических ракет по Израилю - самое серьезное нарушение перемирия с апреля. Трамп заверил, что это не повлияет на переговоры.
"Сделка может состояться сама по себе - или нет, но это на нее не повлияет", - сказал он.
При этом Трамп звучал менее оптимистично относительно близости сделки, чем раньше: "Думаю, переговоры продолжаются. Посмотрим, что будет", - добавил президент.
Если сделка сорвется
Трамп не исключил силового варианта. "Это будет означать одно из двух: либо мы зайдем и займемся остальным тем, чего не сделали военным путем. Или просто сохраним блокаду Ирана - она, пожалуй, мощнее любого удара", - пояснил он.
Сегодня Иран впервые с апреля нанес ракетный удар по Израилю - две баллистические ракеты по северу страны были перехвачены системами ПВО.
На этой неделе Иран также приостановил переговоры с США из-за продолжения израильских ударов по Ливану и заявил, что вернется к диалогу только после их прекращения.