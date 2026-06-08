"Не будет выбора": Трамп резко ответил Нетаньяху о будущеи соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль не будет иметь выбора и примет соглашение, которое США заключат с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Что сказал Трамп

В телефонном интервью FT Трамп дал четкий ответ на вопрос, сможет ли Нетаньяху заблокировать соглашение США с Ираном.

"У него не будет выбора. Я принимаю решение. Я принимаю все решения. Он - нет", - заявил президент США.

Отдельно Трамп сказал Fox News, что инструктирует премьера Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану, несмотря на заявления израильских военных о готовности к ответу.

Об иранских ракетах

Интервью состоялось после того, как Иран запустил залп баллистических ракет по Израилю - самое серьезное нарушение перемирия с апреля. Трамп заверил, что это не повлияет на переговоры.

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"Сделка может состояться сама по себе - или нет, но это на нее не повлияет", - сказал он.

При этом Трамп звучал менее оптимистично относительно близости сделки, чем раньше: "Думаю, переговоры продолжаются. Посмотрим, что будет", - добавил президент.

Если сделка сорвется

Трамп не исключил силового варианта. "Это будет означать одно из двух: либо мы зайдем и займемся остальным тем, чего не сделали военным путем. Или просто сохраним блокаду Ирана - она, пожалуй, мощнее любого удара", - пояснил он.