Обмен ударами и сорванное перемирие: что происходило между Израилем и Ираном за ночь

Израиль и Иран впервые с апреля обменялись прямыми ударами. Все началось с израильской атаки на Бейрут, а через несколько часов переросло во взаимные удары по городам обеих стран.

РБК-Украина собрало главное о том, что происходило за ночь.

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Израиль ударил по Бейруту, Иран в ответ запустил баллистические ракеты по Израилю.

Армия Израиля перехватила все около 10 иранских ракет, жертв от прямых попаданий нет.

Трамп лично просил Нетаньяху воздержаться от ответа, однако Израиль отверг эту просьбу и нанес удары по Ирану.

Взрывы прогремели в Тегеране, Тебризе и Исфахане.

С чего все началось

Вечером в воскресенье, 7 июня, Израиль нанес авиаудары по Дахие - южному пригороду Бейрута, где расположены позиции поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла".

Это был третий удар по ливанской столице с начала апрельского перемирия между США, Ираном и Израилем. Трамп, узнав об ударе, публично заявил, что он "не был согласован с США" и что он "недоволен" им.

Удары Ирана

Поздно вечером Иран выпустил по меньшей мере три волны баллистических ракет по Израилю - впервые с апреля. Армия Израиля перехватила все около 10 ракет, жертв от прямых попаданий нет. Несколько человек получили травмы во время движения к укрытиям.

Школы в Израиле закрыты на понедельник. Ирак и Сирия закрыли свое воздушное пространство. Ракеты пролетели над Иорданией, там объявляли воздушную тревогу. США закрыли посольство в Тель-Авиве и приказали своим сотрудникам оставаться в укрытиях.

Переговоры Трампа и Нетаньяху

После иранских пусков Трамп позвонил Нетаньяху и лично попросил воздержаться от военного ответа, чтобы спасти переговоры с Ираном, которые он считал близкими к завершению.

Ранее в тот же день он заявил FT, что Нетаньяху "не принимает решений" и "не будет иметь выбора" - примет любое соглашение, которое США заключат с Ираном.

Ирану Трамп направил другое послание:

"Вы выпустили ракеты - достаточно. Вернитесь за стол переговоров", - заявил он Fox News.

Удары Израиля

Израиль отверг просьбу Трампа. Рано утром 8 июня армия Израиля нанесла удары по пусковым установкам ракет и объектам военной инфраструктуры в западной и центральной частях Ирана.

Взрывы прогремели в Тегеране, Тебризе и Исфахане. Жертв в Иране, по данным местных СМИ, нет.

Утром в понедельник армия Израиля сообщила о новой волне иранских ракет в направлении Израиля.