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Обмін ударами і зірване перемир'я: що відбувалося між Ізраїлем та Іраном за ніч

07:47 08.06.2026 Пн
3 хв
Що відомо про наслідки масованого обміну ракетними ударами?
aimg Катерина Коваль
Обмін ударами і зірване перемир'я: що відбувалося між Ізраїлем та Іраном за ніч Фото: перемир'я на Близькому Сході закінчилося обміном ударами між Ізраїлем та Іраном (Getty Images)
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Ізраїль та Іран вперше з квітня обмінялися прямими ударами. Все почалося з ізраїльської атаки на Бейрут, а за кілька годин переросло у взаємні удари по містах обох країн.

РБК-Україна зібрало головне про те, що відбувалося за ніч.

Головне

  • Ізраїль вдарив по Бейруту, Іран у відповідь запустив балістичні ракети по Ізраїлю.
  • Армія Ізраїлю перехопила всі близько 10 іранських ракет, жертв від прямих влучань немає.
  • Трамп особисто просив Нетаньяху утриматися від відповіді, однак Ізраїль відкинув це прохання і завдав ударів по Ірану.
  • Вибухи пролунали в Тегерані, Тебризі та Ісфахані.

З чого все почалося

Увечері в неділю, 7 червня, Ізраїль завдав авіаударів по Дахіє - південному передмістю Бейрута, де розташовані позиції підтримуваного Іраном угруповання "Хезболла".

Це був третій удар по ліванській столиці з початку квітневого перемир'я між США, Іраном та Ізраїлем. Трамп, дізнавшись про удар, публічно заявив, що він "не був узгоджений зі США" і що він "незадоволений" ним.

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Удари Ірану

Пізно ввечері Іран випустив щонайменше три хвилі балістичних ракет по Ізраїлю - вперше з квітня. Армія Ізраїлю перехопила всі близько 10 ракет, жертв від прямих влучань немає. Кілька людей отримали травми під час руху до укриттів.

Школи в Ізраїлі закрито на понеділок. Ірак і Сирія закрили свій повітряний простір. Ракети пролетіли над Йорданією, там оголошували повітряну тривогу. США закрили посольство в Тель-Авіві й наказали своїм співробітникам залишатися в укриттях.

Переговори Трампа і Нетаньяху

Після іранських пусків Трамп зателефонував Нетаньяху і особисто попросив утриматися від військової відповіді, щоб врятувати переговори з Іраном, які він вважав близькими до завершення.

Раніше того ж дня він заявив FT, що Нетаньяху "не приймає рішень" і "не матиме вибору" - прийме будь-яку угоду, яку США укладуть з Іраном.

Ірану Трамп надіслав інше послання:

"Ви випустили ракети - досить. Поверніться за стіл переговорів", - заявив він Fox News.

Удари Ізраїлю

Ізраїль відкинув прохання Трампа. Рано вранці 8 червня армія Ізраїлю завдала ударів по пускових установках ракет та об'єктах військової інфраструктури у західній та центральній частинах Ірану.

Вибухи пролунали в Тегерані, Тебризі та Ісфахані. Жертв в Ірані, за даними місцевих ЗМІ, немає.

Вранці в понеділок армія Ізраїлю повідомила про нову хвилю іранських ракет у напрямку Ізраїлю.

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Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Дональд Трамп Ормузька протока
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