Обмін ударами і зірване перемир'я: що відбувалося між Ізраїлем та Іраном за ніч

Ізраїль та Іран вперше з квітня обмінялися прямими ударами. Все почалося з ізраїльської атаки на Бейрут, а за кілька годин переросло у взаємні удари по містах обох країн.

РБК-Україна зібрало головне про те, що відбувалося за ніч.

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Ізраїль вдарив по Бейруту, Іран у відповідь запустив балістичні ракети по Ізраїлю.

Армія Ізраїлю перехопила всі близько 10 іранських ракет, жертв від прямих влучань немає.

Трамп особисто просив Нетаньяху утриматися від відповіді, однак Ізраїль відкинув це прохання і завдав ударів по Ірану.

Вибухи пролунали в Тегерані, Тебризі та Ісфахані.

З чого все почалося

Увечері в неділю, 7 червня, Ізраїль завдав авіаударів по Дахіє - південному передмістю Бейрута, де розташовані позиції підтримуваного Іраном угруповання "Хезболла".

Це був третій удар по ліванській столиці з початку квітневого перемир'я між США, Іраном та Ізраїлем. Трамп, дізнавшись про удар, публічно заявив, що він "не був узгоджений зі США" і що він "незадоволений" ним.

Удари Ірану

Пізно ввечері Іран випустив щонайменше три хвилі балістичних ракет по Ізраїлю - вперше з квітня. Армія Ізраїлю перехопила всі близько 10 ракет, жертв від прямих влучань немає. Кілька людей отримали травми під час руху до укриттів.

Школи в Ізраїлі закрито на понеділок. Ірак і Сирія закрили свій повітряний простір. Ракети пролетіли над Йорданією, там оголошували повітряну тривогу. США закрили посольство в Тель-Авіві й наказали своїм співробітникам залишатися в укриттях.

Переговори Трампа і Нетаньяху

Після іранських пусків Трамп зателефонував Нетаньяху і особисто попросив утриматися від військової відповіді, щоб врятувати переговори з Іраном, які він вважав близькими до завершення.

Раніше того ж дня він заявив FT, що Нетаньяху "не приймає рішень" і "не матиме вибору" - прийме будь-яку угоду, яку США укладуть з Іраном.

Ірану Трамп надіслав інше послання:

"Ви випустили ракети - досить. Поверніться за стіл переговорів", - заявив він Fox News.

Удари Ізраїлю

Ізраїль відкинув прохання Трампа. Рано вранці 8 червня армія Ізраїлю завдала ударів по пускових установках ракет та об'єктах військової інфраструктури у західній та центральній частинах Ірану.

Вибухи пролунали в Тегерані, Тебризі та Ісфахані. Жертв в Ірані, за даними місцевих ЗМІ, немає.

Вранці в понеділок армія Ізраїлю повідомила про нову хвилю іранських ракет у напрямку Ізраїлю.