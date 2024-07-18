Обмен пленными Украины с Россией и выход Безуглой из фракции СН: новости за 17 июля

Украина вернула из российского плена 95 защитников

Украина вернула из российского плена 95 защитников. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и пограничники.

"Благодарен нашей команде, которая занимается обменами, и Объединенным Арабским Эмиратам - за посредничество в этом освобождении. Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех", - отметил президент Владимир Зеленский.

Безуглая вышла из фракции "Слуга народа", - источник

Народный депутат Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". Парламентарий вышла из фракции по своему желанию, сообщил РБК-Украина собеседник в СН.

В Украине досрочно отремонтировали блок АЭС и подключили к системе

К энергосистеме Украины подключен один из атомных блоков. Это произошло после планового ремонта и перегрузки ядерного топлива, сообщило Минэнерго.

В "Энергоатоме" уточнили, что к системе подключен "энергоблок-тысячник", то есть на 1 гВт.

Мобильных операторов обязали установить аккумуляторы и обеспечить 10 часов связи без света

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) обязал операторов мобильной связи обеспечить работоспособность сетей в условиях планового или аварийного отключения электроснабжения. Мобильная связь должна быть минимум 10 часов без света.

В НАТО назначали главного представителя в Украине: кто им стал

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг объявил о назначении старшего представителя, который возглавит Представительство НАТО в Украине. Пост получил Патрик Тернер.

Он будет выполнять роль координатора взаимодействия НАТО с украинскими властями.

Россия в следующем году может перейти в оборону: The Economist назвало причину

В первые два года полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 3 000 танков и 5 000 других бронированных машин. В следующем году россияне предположительно перейдут в оборону, пишет The Economist.

Еврокомиссия одобрила передачу Украине почти 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Еврокомиссия одобрила передачу Украине очередного транша в рамках Ukraine Facility. Он составит почти 4,2 млрд евро.

После одобрения транша Советом ЕС общий объем финансирования Украины в рамках Ukraine Facility достигнет 12 млрд евро.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о Стратегии морской безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о Стратегии морской безопасности.

По словам главы государства, Стратегию Украина хочет реализовать совместно с партнерами. В ближайшее время президент обсудит с ними ее детали.