Безуглая вышла из фракции "Слуга народа", - источник

Народный депутат Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". Парламентарий вышла из фракции по своему желанию.

Об этом РБК-Украина сообщил собеседник в "Слуге народа".

Сегодня, 17 июля, о соответствующем заявлении депутата было объявлено в парламенте во время пленарного заседания. Кроме того, как напомнил собеседник РБК-Украина, Безуглая уже давно не является членом партии "Слуга народа". Добавим, что Марьяна Безуглая в 2019 году была избрана народным депутатом по 217 мажоритарному округу (Оболонский район Киева). Соответственно парламентарий не потеряет мандат после выхода из фракции.