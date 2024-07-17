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Безуглая вышла из фракции "Слуга народа", - источник

Киев, Среда 17 июля 2024 11:44
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Безуглая вышла из фракции "Слуга народа", - источник Фото: нардеп Марьяна Безуглая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Наталья Юрченко

Народный депутат Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". Парламентарий вышла из фракции по своему желанию.

Об этом РБК-Украина сообщил собеседник в "Слуге народа".

Сегодня, 17 июля, о соответствующем заявлении депутата было объявлено в парламенте во время пленарного заседания.

Кроме того, как напомнил собеседник РБК-Украина, Безуглая уже давно не является членом партии "Слуга народа".

Добавим, что Марьяна Безуглая в 2019 году была избрана народным депутатом по 217 мажоритарному округу (Оболонский район Киева). Соответственно парламентарий не потеряет мандат после выхода из фракции.

Что известно о Безуглой

Марьяна Безуглая родилась в Киеве в 1988 году. Она окончила Национальный медицинский университет имени Богомольца по специальности "Лечебное дело", а также Украинскую военно-медицинскую академию.

До избрания народным депутатом она работала по медицинскому направлению в проектном офисе реформ при Министерстве обороны Украины. Безуглая является заместителем главы Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Парламентарий известен своими скандальными заявлениями с критикой военного командования. В частности, Безуглая обвиняла бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного в якобы "отсутствии плана войны" на год.

В начале января 2024 года оборонный комитет Рады рекомендовал отозвать Безуглую с должности заместителя главы комитета. В парламенте также зарегистрировали соответствующее постановление, но решение не было принято.

В начале года народный депутат также вышла из партии "Слуга народа".

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