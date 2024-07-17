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В Украине досрочно отремонтировали блок АЭС и подключили к системе

Украина, Среда 17 июля 2024 12:10
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В Украине досрочно отремонтировали блок АЭС и подключили к системе Фото: Энергетики досрочно закончили плановый ремонт блока АЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

К энергосистеме Украины подключен один из атомных блоков. Это произошло после планового ремонта и перегрузки ядерного топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Энергетики досрочно закончили плановый ремонт атомного энергоблока. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы в сложный период", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе "Энергоатома", к системе подключен "энергоблок-тысячник", то есть на 1 гВт.

Как отметили в Минэнерго, атомная генерация - основа энергетической стабильности и независимости Украины. Она была базовой и для полномасштабного вторжения, а особенно важна сейчас и покрывает более половины энергопотребления.

До начала полномасштабного вторжения в Украину работало 15 атомных энергоблоков, из которых сейчас на подконтрольной Украине территории 9 блоков на Хмельницкой (два блока), Ровенской (четыре блока) и Южноукраинской (три блока) АЭС. Еще шесть блоков расположены на оккупированной россиянами ЗАЭС.

Напомним, с конца июня продолжительность отключений света в Украине увеличилась из-за жары и плановых ремонтов на АЭС.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что ситуация улучшится в 20 числах июля, когда завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме.

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