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В НАТО назначали главного представителя в Украине: кто им стал

Брюссель, Среда 17 июля 2024 14:58
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В НАТО назначали главного представителя в Украине: кто им стал Фото: Патрик Тернер (nato.int)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг объявил о назначении старшего представителя, который возглавит Представительство НАТО в Украине. Пост получил Патрик Тернер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.

"Для меня настоящая честь быть назначенным старшим представителем НАТО в Украине. Я с нетерпением жду, чтобы возглавить Представительство НАТО и очень тесно сотрудничать с украинскими властями, а также с союзниками и партнерами НАТО, чтобы помочь оказать Украине поддержку от НАТО", - сказал Тернер.

Он возглавит Представительство НАТО в Украине и будет выполнять роль координатора взаимодействия НАТО с украинскими властями. Тернер будет координировать помощь НАТО и предоставить Альянсу оценку ситуации в Украине.

Тернер вступит в должность в Киев в сентябре 2024 года. Сейчас Представительство НАТО в Украине возглавляет Карен МакТир.

Что известно о Патрике Тернере

До назначения Патрик Тернер работал помощником генерального секретаря НАТО по операциям и оборонной политике и планированию, а также занимал ряд высоких должностей на государственной службе в Великобритании.

В ходе его работы в должности помощника генсека закончилась кампания в Афганистане.

Напомним, что 9-11 июля в Вашингтоне состоялся 75-й саммит НАТО. Участники саммита приняли решение об увеличении присутствия НАТО в Украине. В частности, в рамках этого было согласовано назначение специального представителя в Киеве.

Также на саммите НАТО партнеры согласовали создание структуры для координации помощи Украине в долгосрочной перспективе. Она будет называться "Помощь НАТО по безопасности и тренировке для Украины" (NSATU).

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