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Еврокомиссия одобрила передачу Украине почти 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Брюссель, Среда 17 июля 2024 18:21
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Еврокомиссия одобрила передачу Украине почти 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Еврокомиссия одобрила передачу Украине очередного транша в рамках Ukraine Facility. Он составит почти 4,2 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Twitter и премьера Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Сегодня Еврокомиссия одобрила выделение Украине почти 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility", - написала фон дер Ляйен.

Она уточнила, что после одобрения транша Советом ЕС общий объем финансирования Украины в рамках Ukraine Facility достигнет 12 млрд евро.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз продолжает поддерживать борьбу Украины за свободу и на пути к членству в блоке.

Реакция Шмыгаля

Премьер Украины Денис Шмыгаль рассказал, что почти 4,2 млрд евро укрепят финансовую стабильность Украины.

"Благодарны Еврокомиссии за положительную оценку прогресса Украины и президенту Урсуле фон дер Ляйен за неизменную поддержку", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, в начале этого года лидеры стран ЕС одобрили программу Ukraine Facility, в рамках которой для Украины предусмотрели 50 млрд евро до 2027 года.

Средства Украина получает при условии выполнения ряда реформ. В целом страна должна 151 индикатор по 69 направлениям реформ.

16 июля стало известно, что Украина направила запрос на получение более 4,1 млрд евро в рамках Ukraine Facility от Евросоюза, поскольку она выполнила все девять индикаторов за второй квартал 2024 года.

К слову, недавно министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Украина в августе получит от ЕС первый транш из доходов от замороженных активов России. Он составит 1,4-1,5 млрд евро.

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