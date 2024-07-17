Еврокомиссия одобрила передачу Украине почти 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Еврокомиссия одобрила передачу Украине очередного транша в рамках Ukraine Facility. Он составит почти 4,2 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Twitter и премьера Украины Дениса Шмыгаля в Telegram .

"Благодарны Еврокомиссии за положительную оценку прогресса Украины и президенту Урсуле фон дер Ляйен за неизменную поддержку", - добавил он.

По словам фон дер Ляйен, Евросоюз продолжает поддерживать борьбу Украины за свободу и на пути к членству в блоке.

Она уточнила, что после одобрения транша Советом ЕС общий объем финансирования Украины в рамках Ukraine Facility достигнет 12 млрд евро.

"Сегодня Еврокомиссия одобрила выделение Украине почти 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility", - написала фон дер Ляйен.

Что предшествовало

Напомним, в начале этого года лидеры стран ЕС одобрили программу Ukraine Facility, в рамках которой для Украины предусмотрели 50 млрд евро до 2027 года.

Средства Украина получает при условии выполнения ряда реформ. В целом страна должна 151 индикатор по 69 направлениям реформ.

16 июля стало известно, что Украина направила запрос на получение более 4,1 млрд евро в рамках Ukraine Facility от Евросоюза, поскольку она выполнила все девять индикаторов за второй квартал 2024 года.

К слову, недавно министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Украина в августе получит от ЕС первый транш из доходов от замороженных активов России. Он составит 1,4-1,5 млрд евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.