Зеленский ввел в действие решение СНБО о Стратегии морской безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о Стратегии морской безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

По его словам, Стратегию Украина хочет реализовать совместно с партнерами. В ближайшее время президент обсудит с ними ее детали.

"И сегодня же я подписал указ, вводящий в действие решение СНБО по новой Стратегии морской безопасности Украины. Этот документ учитывает изменения и новации в сфере безопасности, которые мы обеспечили, в частности, в Черном море, в развитии наших сил", - рассказал президент.

Стратегия морской безопасности

Напомним, в Украине Стратегию морской безопасности разрабатывали в течение длительного времени.

Как заявлял еще в прошлом году тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов, цель Стратегии состоит в том, чтобы сделать Украину морским государством.

В ее рамках возможности Украины по сдерживанию агрессии на море хотят усилить. Также планируется построить сбалансированные ВМС.

При этом спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук отмечал, что документ затрагивает интересы Украины не только в Азовском и Черным морях. Речь там также идет и о Средиземноморье.

К слову, ранее британская разведка отмечала, что Украина в течение последнего года ускорила уничтожение российских кораблей Черноморского флота РФ.

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