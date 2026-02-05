Обмен пленными и новый ультиматум РФ: чем завершились переговоры в Абу-Даби

Напомним, 23-24 января в Абу-Даби состоялся первый раунд переговоров с участием представителей Украины, США и России.

Стороны обсуждали в частности вопросы энергетики, в частности удалось достичь так называемого "энергетического перемирия". Впрочем, оно не продлилось и недели.

Россия сорвала инициативу, устроив массированный удар баллистикой по украинским ТЭС и ТЭЦ, из-за чего более 1000 домов остались без отопления в условиях морозов.

Президент Владимир Зеленский назвал это нарушением объявленной паузы и заявил, что Украина ожидает реакции Соединенных Штатов.

Но Трамп утверждает, что Путин якобы "сдержал слово". По его словам, пауза длилась "с воскресенья до воскресенья - и это много".

Подробно о результатах первого раунда переговоров в Абу-Даби - РБК-Украина писало в отдельном материале.