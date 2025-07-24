Зеленский говорил со Стармером о новом антикоррупционном законе. Британия предлагает помощь

Во время разговора Зеленский поблагодарил за лидерство Британии в формате "Рамштайн" и новые санкции против России.

"Москва должна чувствовать цену своей агрессии именно так, как она этого заслуживает. Эта работа будет продолжаться", - подчеркнул он.

Вместе с тем украинский президент проинформировал премьера о вчерашней встрече с российской стороной в Стамбуле, на которой удалось договориться о следующем обмене пленными.

"Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что должно быть прекращение огня, и предложила провести встречу на уровне лидеров до конца августа", - отметил глава Украины.

Он рассказал, что вместе со Стармером они также обсудили дипломатическую работу с партнерами в Европе и Соединенных Штатах для усиления безопасности.

"Проинформировал о подготовке законопроекта, который усилит систему правопорядка и гарантирует независимость и действенность антикоррупционной инфраструктуры. Кир предложил привлечь экспертов, которые могут быть полезными для долгосрочного сотрудничества", - отметил президент.

По его словам, они с премьером Великобритании договорились быть в контакте по этому вопросу.

"Мы одинаково воспринимаем необходимость защищать ценности нормальной жизни, противодействовать любым российским влияниям и вмешательствам и делать все, чтобы наша Европа стала сильнее", - подытожил он.