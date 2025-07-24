Зеленский говорил со Стармером о новом антикоррупционном законе. Британия предлагает помощь

Президент Украины Владимир Зеленский провел предметный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они в частности обсудили усиление санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.
Во время разговора Зеленский поблагодарил за лидерство Британии в формате "Рамштайн" и новые санкции против России.
"Москва должна чувствовать цену своей агрессии именно так, как она этого заслуживает. Эта работа будет продолжаться", - подчеркнул он.
Вместе с тем украинский президент проинформировал премьера о вчерашней встрече с российской стороной в Стамбуле, на которой удалось договориться о следующем обмене пленными.
"Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что должно быть прекращение огня, и предложила провести встречу на уровне лидеров до конца августа", - отметил глава Украины.
Он рассказал, что вместе со Стармером они также обсудили дипломатическую работу с партнерами в Европе и Соединенных Штатах для усиления безопасности.
"Проинформировал о подготовке законопроекта, который усилит систему правопорядка и гарантирует независимость и действенность антикоррупционной инфраструктуры. Кир предложил привлечь экспертов, которые могут быть полезными для долгосрочного сотрудничества", - отметил президент.
По его словам, они с премьером Великобритании договорились быть в контакте по этому вопросу.
"Мы одинаково воспринимаем необходимость защищать ценности нормальной жизни, противодействовать любым российским влияниям и вмешательствам и делать все, чтобы наша Европа стала сильнее", - подытожил он.
Напомним, что 22 июля Верховная Рада приняла закон, который значительно ограничивает полномочия НАБУ и САП, одновременно расширяя полномочия генерального прокурора. Президент Владимир Зеленский подписал этот закон в тот же день, и уже на следующий, а именно 23 июля тот вступил в силу.
Такие действия со стороны власти вызвали широкий общественный резонанс. Как следствие по всей стране прошли акции протеста.
Между тем Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило, что российские спецслужбы и пропагандисты внимательно следят за ходом протестов и могут попытаться спровоцировать конфликты.
В Центре противодействия дезинформации также добавили, что Россия уже искажает факты о митингах, а российская пропаганда использует "отфотошопленные" фотографии, пытаясь создать впечатление, что протесты направлены против президента Зеленского.
Стоит добавить, что в специальном материале РБК-Украина разъясняли, какие именно изменения в законе вызвали критику и какие альтернативные решения предлагает президент.
Заметим, что на днях премьер Британии Кир Стармер сообщил, что "коалиция решительных" работает над планами отправки в Украину "сил сдерживания".
Более того, по его словам, эти планы уже максимально подготовлены - настолько, насколько это возможно до достижения перемирия.
К слову, последняя встреча "коалиции решительных" состоялась 10 июля в Риме. Тогда же в заседании впервые участвовали представители США.
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