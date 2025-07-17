Планы отправки в Украину "сил сдерживания" готовы, насколько это возможно, - Стармер

"Коалиция решительных" работает над планами отправки в Украину "сил сдерживания". Эти планы уже максимально подготовлены - настолько, насколько это возможно до достижения перемирия.

Как передает РБК-Украина , об этом премьер Британии Кир Стармер заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Стармер напомнил, что "коалиция решительных" была создана для того, чтобы обеспечить прочный мир между Украиной и Россией. Потому что уже были ситуации, когда российский диктатор Владимир Путин нарушал перемирие.

По его словам, еще несколько месяцев назад военные планировщики стран коалиции разработали планы помощи Украине по четырем направлениям:

в воздушном пространстве;

на море;

на суше;

в усилении боеспособности ВСУ.

"Я удовлетворен, как и другие члены коалиции, что эти планы сейчас настолько готовы, насколько это возможно до достижения перемирия, и именно поэтому на прошлой неделе мы провели встречу "коалиции решительных", чтобы утвердить эти планы. Но сейчас это уже продвинутые планы. Они готовы к реализации", - обратил внимание Стармер.

Он уточнил, что для разработки конкретных военных планов необходимо время, поэтому их решили подготовить до прекращения огня между Украиной и Россией.

"Самое важное и зачастую самое сложное - у нас есть командная структура, благодаря которой планы могут очень быстро перейти от стадии планирования к стадии реализации", - рассказал глава британского правительства.