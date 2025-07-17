Планы отправки в Украину "сил сдерживания" готовы, насколько это возможно, - Стармер
"Коалиция решительных" работает над планами отправки в Украину "сил сдерживания". Эти планы уже максимально подготовлены - настолько, насколько это возможно до достижения перемирия.
Как передает РБК-Украина, об этом премьер Британии Кир Стармер заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Стармер напомнил, что "коалиция решительных" была создана для того, чтобы обеспечить прочный мир между Украиной и Россией. Потому что уже были ситуации, когда российский диктатор Владимир Путин нарушал перемирие.
По его словам, еще несколько месяцев назад военные планировщики стран коалиции разработали планы помощи Украине по четырем направлениям:
- в воздушном пространстве;
- на море;
- на суше;
- в усилении боеспособности ВСУ.
"Я удовлетворен, как и другие члены коалиции, что эти планы сейчас настолько готовы, насколько это возможно до достижения перемирия, и именно поэтому на прошлой неделе мы провели встречу "коалиции решительных", чтобы утвердить эти планы. Но сейчас это уже продвинутые планы. Они готовы к реализации", - обратил внимание Стармер.
Он уточнил, что для разработки конкретных военных планов необходимо время, поэтому их решили подготовить до прекращения огня между Украиной и Россией.
"Самое важное и зачастую самое сложное - у нас есть командная структура, благодаря которой планы могут очень быстро перейти от стадии планирования к стадии реализации", - рассказал глава британского правительства.
"Коалиция решительных"
Напомним, только на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "коалиции решительных" увеличили миротворческие силы для Украины.
По его словам, теперь такие силы насчитывают до 50 тысяч солдат. Их могут развернуть в Украине, но только после достижения перемирия между Украиной и Россией.
К слову, последняя встреча "коалиции решительных" прошла 10 июля в Риме. В заседании впервые участвовали представители США.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.