Зеленський говорив зі Стармером про новий антикорупційний закон. Британія пропонує допомогу

Президент України Володимир Зеленський провів предметну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони зокрема обговорили посилення санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.
Під час розмови зеленський подякував за лідерство Британії у форматі "Рамштайн" і нові санкції проти Росії.
"Москва має відчувати ціну своєї агресії саме так, як вона на це заслуговує. Ця робота триватиме", - наголосив він.
Водночас український президент поінформував прем'єра про вчорашню зустріч із російською стороною в Стамбулі, на якій вдалося домовитися про наступний обмін полоненими.
"Українська делегація вкотре наголосила, що має бути припинення вогню, та запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця серпня", - зауважив глава України.
Він розповів, що разом зі Стармером вони також обговорили дипломатичну роботу з партнерами у Європі та Сполучених Штатах для посилення безпеки.
"Поінформував про підготовку законопроєкту, який посилить систему правопорядку та гарантує незалежність і дієвість антикорупційної інфраструктури. Кір запропонував залучити експертів, які можуть бути корисними для довгострокової співпраці", - зауважив президент.
За його словами, вони з прем'єром Британії домовилися бути в контакті щодо цього питання.
"Ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінності нормального життя, протидіяти будь-яким російським впливам і втручанням і робити все, щоб наша Європа стала сильнішою", - підсумував він.
Нагадаємо, що 22 липня Верховна Рада прийняла закон, який значно обмежує повноваження НАБУ та САП, водночас розширюючи повноваження генерального прокурора. Президент Володимир Зеленський підписав цей закон того ж дня, і вже наступного, а саме 23 липня той набув чинності.
Такі дії з боку влади викликали широкий суспільний резонанс. Як наслідок по всій країні пройшли акції протесту.
Тим часом Головне управління розвідки Міністерства оборони України попередило, що російські спецслужби та пропагандисти уважно стежать за перебігом протестів і можуть спробувати спровокувати конфлікти.
У Центрі протидії дезінформації також додали, що Росія вже викривляє факти про мітинги, а російська пропаганда використовує "відфотошоплені" фотографії, намагаючись створити враження, що протести спрямовані проти президента Зеленського.
Варто додати, що у спеціальному матеріалі РБК-Україна роз'яснювали, які саме зміни в законі викликали критику та які альтернативні рішення пропонує президент.
Зауважимо, що днями прем'єр Британії Кір Стармер повідомив, що "коаліція рішучих" працює над планами відправки в Україну "сил стримування".
Ба більше, за його словами, ці плани вже максимально підготовлені - настільки, наскільки це можливо до досягнення перемир'я.
До слова, остання зустріч "коаліції рішучих" відбулася 10 липня в Римі. Тоді ж у засіданні вперше брали участь представники США.
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