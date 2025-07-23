Площади забиты. Киев и еще более 20 городов вышли на протесты против закона о НАБУ
В Киеве и еще ряде городов в среду, 23 июля, вечером люди массово повыходили на протесты против закона, который урезает полномочия НАБУ и САП.
Детальнее о протестах - в материале РБК-Украина.
Протесты в Киеве
Старт протестов против резонансного закона о НАБУ в Киеве был запланирован на 20:00. По словам очевидцев, на месте собралось больше людей, чем вчера.
Локацию в виде площади возле театра им. Франко выбрали не случайно - это ближайшее место к Офису президента на Банковой.
По состоянию на сейчас известно, что на площади собрались тысячи протестующих.
В сети уже публикуют видео, что толпу можно заметить со здания Офиса президента.
По информации источников РБК-Украина, за первый день на площади у театра Франко совокупно за весь вечер могло быть до 5 тысяч человек.
То есть сама площадь вмещает в себя около 2,5 тысячи, но за весь вечер люди приходили и уходили, и совокупно в течение всего протеста там могло побывать около 5 тысяч человек.
Протесты во Львове
В центре Львова еще несколько часов назад собрались более 500 людей. Они требовали отменить скандальные нормы закона о НАБУ.
Позже количество протестующих увеличилось до 1500 человек. Они вместе прошлись ходой по центру.
Люди скандировали "Руки прочь от НАБУ", "НАБУ и САП - не для ваших лап" и "Изменимся или умрем", а проезжавшие мимо авто поддерживали участников протеста.
Протесты в Одессе
В Одессе люди также собрались на протесты против ликвидации независимости САП и НАБУ на улице Дерибасовской и затем двинулись в сторону горсовета.
Люди скандировали "Вето" и "Коррупция убивает".
Участники рассказали в комментарии "Суспільне", что они возмущены уничтожением демократических институтов и верховенства права.
Протесты в Харькове
В Харькове на площади Свободы собрались около тысячи человек.
Протестующие выкрикивали лозунги "Руки прочь от НАБУ" и "Позор", а автомобилисты поддерживали митинг сигналами.
Протесты в Днепре
В Днепре около 400 человек вышли на протест против скандального закона.
Митингующие назвали акцию "Реквием по свободе" - как символ прощания с независимостью антикоррупционных органов и верой в справедливость.
Закон о НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла закон, который урезает полномочия НАБУ и САП.
Теперь генеральный прокурор получил право вмешиваться в расследования: он может передавать дела другим органам, изменять их подследственность и давать обязательные указания детективам НАБУ и прокурорам САП.
Все детали закона - в материале РБК-Украина.
Во время подготовки материала использовались публикации "Суспільне" и "Радио Свобода".
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