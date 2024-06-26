Обмен пленными, домашний арест для Тищенко и шаг к членству Украины в ЕС: новости за 25 июня

Украина и Россия провели очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись 90 защитников. Тем временем суд избрал меру пресечения для нардепа Николая Тищенко.

Более детально о том, что произошло во вторник, 25 июня, - в материале РБК-Украина .

Защитники Мариуполя и не только. Украина вернула из российского плена 90 воинов

Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией. Домой вернулись 90 защитников.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, из плена вернули: воинов Нацгвардии, Военно-Морских сил, бойцов теробороны и пограничников.

Суд избрал меру пресечения Тищенко

Печерский райсуд Киева сегодня, 25 июня избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко по делу о незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

Нардеп отправлен под круглосуточный домашний арест.

Украина официально начала переговоры о вступлении в ЕС

Сегодня, 25 июня, официально стартовали переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Это произошло на Первой межправительственной конференции в Люксембурге.

Все детали о начале переговоров - в материале РБК-Украина.

Продали землю за бесценок. СБУ задержала мэра Мукачево Балогу и главу райсовета

Городской голова и глава районного совета одного из городов Закарпатской области разоблачены на причастности к коррупционным схемам.

Согласно данным РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о: Андрее Балоге, городском голове Мукачево и Михаиле Ланьо, главе Мукачевского районного совета.

В Украину прибыла первая партия боеприпасов в рамках чешской инициативы

В Украину прибыла первая партия боеприпасов, которые были закуплены в рамках чешской инициативы, рассказал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Сколько именно снарядов доставили, премьер не раскрыл.

МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.

Ордера связаны с войной в Украине за предполагаемые международные преступления, совершенные с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

Рютте завтра официально объявят будущим генсеком НАТО, - СМИ

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 26 июня будет объявлен новым генсеком НАТО. Он вступит в должность в октябре, пишет Barron’s.