Обмен пленными, домашний арест для Тищенко и шаг к членству Украины в ЕС: новости за 25 июня
Украина и Россия провели очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись 90 защитников. Тем временем суд избрал меру пресечения для нардепа Николая Тищенко.
Более детально о том, что произошло во вторник, 25 июня, - в материале РБК-Украина.
Защитники Мариуполя и не только. Украина вернула из российского плена 90 воинов
Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией. Домой вернулись 90 защитников.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, из плена вернули: воинов Нацгвардии, Военно-Морских сил, бойцов теробороны и пограничников.
Суд избрал меру пресечения Тищенко
Печерский райсуд Киева сегодня, 25 июня избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко по делу о незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре.
Нардеп отправлен под круглосуточный домашний арест.
Украина официально начала переговоры о вступлении в ЕС
Сегодня, 25 июня, официально стартовали переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Это произошло на Первой межправительственной конференции в Люксембурге.
Все детали о начале переговоров - в материале РБК-Украина.
Продали землю за бесценок. СБУ задержала мэра Мукачево Балогу и главу райсовета
Городской голова и глава районного совета одного из городов Закарпатской области разоблачены на причастности к коррупционным схемам.
Согласно данным РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о: Андрее Балоге, городском голове Мукачево и Михаиле Ланьо, главе Мукачевского районного совета.
В Украину прибыла первая партия боеприпасов в рамках чешской инициативы
В Украину прибыла первая партия боеприпасов, которые были закуплены в рамках чешской инициативы, рассказал премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Сколько именно снарядов доставили, премьер не раскрыл.
МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова
Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.
Ордера связаны с войной в Украине за предполагаемые международные преступления, совершенные с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.
Рютте завтра официально объявят будущим генсеком НАТО, - СМИ
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 26 июня будет объявлен новым генсеком НАТО. Он вступит в должность в октябре, пишет Barron’s.
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