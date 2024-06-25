Украина официально начала переговоры о вступлении в ЕС

Сегодня, 25 июня, официально стартовали переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Это произошло на Первой межправительственной конференции в Люксембурге.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Также сегодня начнутся переговоры о членстве Молдовы.

В ходе межправительственной конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что более двух лет назад президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в ЕС. Затем Европейский Совет подтвердил статус кандидата Украины на вступление в блок.

"Сегодня мы официально начинаем переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это исторический день, исторический момент для Украины и для Европы. Для нашей нации", - отметил глава украинского правительства.

По словам Шмыгаля, тысячи украинцев отдали свои жизни за независимую и европейскую Украину. Благодаря им вступление Украины в ЕС возможно.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы этого достичь. Мы понимаем, что впереди очень много работы. Мы готовы к этому, мы продемонстрировали, что можем двигаться быстро и достигать невозможного", - добавил премьер.

Что дальше?

Заметим, что само начало переговоров еще не равно быстрому вступлению в ЕС. Ведь, как заявлял, глава Евросовета Шарль Мишель, Украина может стать членом блока до 2030 года, "если обе стороны выполнят домашние задания". Поскольку не только Киеву нужно отвечать всем критериям членства, но и Евросоюз со своей стороны должен быть готов принять нового члена.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснял, что по завершении переговоров Украина будет на расстоянии трех шагов от членства. По его словам, этими шагами будут:

заключение Европейской комиссии об успешном завершении переговоров и достижении Украиной соответствия критериям вступления;

решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в Европейский союз;

ратификация соглашения парламентами государств-членов ЕС и обретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе.

Путь Украины в ЕС

Напомним, что Украина подала заявление на членство в Европейском союзе в конце февраля 2022 года, спустя всего несколько дней после начала Россией полномасштабной войны.

После чего в июне Еврокомиссия представила свои выводы по поводу заявления, и в тот же месяц все государства-члены ЕС предоставили Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Уже в 2023 Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении, а в декабре того же года Евросовет принял решение об открытии переговоров.

После чего 7 июня 2024 года ЕК подтвердила, что дала положительную устную оценку прогрессу евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы, изложенных в ноябрьском отчете о расширении Европейского союза. На прошлой неделе Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы, что открыло путь к началу переговоров, которым дали старт уже сегодня.