Защитники Мариуполя и не только. Украина вернула из российского плена 90 воинов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и руководителя ОП Андрея Ермака в Telegram .

"Дома - это не просто слова. Дома - это Украина. Сегодня еще 90 наших людей вернулись домой из российского плена", - написал глава государства.

Фото: обмен пленными между Украиной и Россией (t.me/V_Zelenskiy_official)

По его словам, из плена вернули: воинов Нацгвардии, Военно-Морских сил, бойцов теробороны и пограничников. Они защищали Мариуполь и ЧАЭС, а также воевали на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Зеленский подчеркнул, что Украина помнит о всех людях в российском плену и продолжает работу для их освобождения.

Глава государства поблагодарил команду, которая занимается обменами. В нее входит начальник ГУР Кирилл Буданов, руководитель ОП Андрей Ермак, глава СБУ Василий Малюк и не только.

Также Зеленский отметил роль ОАЭ, которые способствовали в этом обмене пленными.

В свою очередь руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что в результате обмена освободили 52 защитников "Азовстали" и пленных из ЧАЭС.

"В ближайшее время ждем продолжения", - добавил он.

Отметим, ранее российская сторона заявила об обмене пленными с Украиной по формуле 90 на 90.