В Украину прибыла первая партия боеприпасов в рамках чешской инициативы

В Украину прибыла первая партия боеприпасов, которые были закуплены в рамках чешской инициативы.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Первая партия боеприпасов по нашей инициативе прибыла в Украину некоторое время назад. Мы делаем все необходимое", - заявил он.

Чешская инициатива

В апреле 2024 года Чехия объявила о своей инициативе по закупке артиллерийских снарядов для Украины в странах третьего мира. Согласно плану, было запланировано приобрести 800 тысяч боеприпасов в рамках программы. Партнерам было предложено Чехией присоединиться к инициативе.



Намеревались доставить первые партии снарядов в Украину в мае, однако возникли проблемы, и поставка задержалась.



Михал Стрнад, глава чешской оборонной компании CSG, указал на плохое качество боеприпасов в качестве причины задержек.

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