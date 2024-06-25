МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МУС.

Ордера связаны с войной в Украине за предполагаемые международные преступления, совершенные с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

"Есть достаточные основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления", - говорится в сообщении.

Палата предварительного производства сочла, что есть разумные основания полагать, что оба подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные ВС РФ по украинской электротехнической инфраструктуре. В течение этого периода времени российскими оккупантами было нанесено большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям во многих местах на территории Украины.

"Учитывая, что основные фактические утверждения должным образом подкреплены доказательствами и другими соответствующими материалами, представленными на данном этапе разбирательства обвинением, Палата сочла, что требования закона соблюдены для выдачи запрашиваемых ордеров на арест", - говорится в сообщении.

Реакция омбудсмена

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что справедливость для Украины становится все реальнее.

"Это очень важное решение для нас! Рано или поздно справедливое наказание настигнет каждого военного преступника! Только совместными усилиями мы можем это ускорить", - заявил он.

МУС и Римский статут

Римский статут - это международный договор, который учредил Международный уголовный суд (МУС).

МУС - это постоянный международный суд, который имеет юрисдикцию в отношении четырех самых тяжких преступлений, вызывающих беспокойство международного сообщества: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии.

По состоянию на 25 июня 2024 года: