Рютте завтра официально объявят будущим генсеком НАТО, - СМИ

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже завтра, 26 июня, будет объявлен новым генсеком НАТО. Он вступит в должность в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron’s.

Как сообщает издание, неназванные дипломаты рассказали, что Рютте объявят генсеком после того, как послы всех 32 стран-членов Альянса дадут "зеленый свет" для такого назначения. При этом дипломаты уточнили, что Рютте сменит нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга после того, как у последнего закончатся полномочия 1 октября.